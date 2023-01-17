Польща закликала прискорити постачання озброєнь Україні

"Є лише один сигнал - зброя, зброя та ще раз зброя. Це найважливіший елемент гри", - заявив президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він закликав прискорити постачання зброї Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на панельній дискусії "На захист Європи" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі у вівторок, 17 січня, закликав західних союзників прискорити постачання озброєнь Україні, в тому числі бойові танки.

"Ми намагаємося організувати ширшу підтримку для України. Тому ми сподіваємося, що у нас знайдуться партнери, союзники, які передадуть танки Україні. Ми сподіваємося, що виробник цих танків - Німеччина - теж братиме в цьому участь", - сказав Дуда.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський від початку війни неодноразово наголошував, що передовсім Україна потребує озброєнь, зокрема танків. "Є лише один сигнал - зброя, зброя та ще раз зброя. Це найважливіший елемент гри", - зауважив Дуда.

Президент Польщі також визнав, що США відіграють найважливішу роль у підтримці України, проте "не варто недооцінювати інших країн-членів НАТО". Він додав, що адміністрації президента США Джо Байдена буде набагато легше надавати Україні нові пакети військової допомоги, якщо інші члени Альянсу, так само як Польща і Великобританія, будуть активно постачати зброю Києву.

Інший учасник цієї дискусії, президент Литви Гітанас Науседа, висловив тверду впевненість у тому, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) ухвалить рішення про постачання танків Leopard 2 Україні.

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Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко, який теж бере участь в форумі, за підсумками зустрічі з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком (Robert Habeck), зауважив, що вони обговорили подальшу підтримку і допомогу України, зокрема, передачу озброєнь. "Позитивні рішення ухвалені. Хороші новини будуть скоро!" - написав мер у Telegram.

У перший день роботи давоського форуму запланована також промова президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), круглий стіл щодо ситуації в Україні, в якому зокрема візьмуть участь міністерка економіки країни Юлія Свириденко та голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.