Візит Зеленського в Брюссель: врожайний день для України

11 жовтня в Брюсселі минуло під знаком України: штаб-квартиру НАТО відвідав Володимир Зеленський відбулася перша Рада НАТО-Україна і чергова зустріч у "форматі Рамштайн". Як це було - у репортажі DW.

Візит президента України Володимира Зеленського в Брюссель 11 жовтня став несподіванкою - вже традиційно робочі поїздки українського лідера не анонсуються. Про візит знали одиниці, оскільки був ризик, що якщо інформація випливе - його просто скасують. Не встигли бельгійські ЗМІ зранку повідомити, що цей день він проведе в їхній країні, як Північноатлантичний альянс (НАТО) змінив у своєму плані "спілкування зі ЗМІ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга" на "спільний підхід до ЗМІ Столтенберга і Зеленського". Не минуло й години після того, як новина поширилася у світових інформагентствах, як біля входу у штаб-квартиру НАТО з'явився сам Столтенберг, очікуючи на президента України.

Зустріч була теплою: Зеленський і Столтенберг віталися, немов приятелі, які нещодавно бачилися, - з посмішками, легкими обіймами, поплескуваннями і, схоже, з якимись внутрішніми жартами. Утім, так і є - буквально за два тижні до цього генсек Північноатлантичного альянсу побував у Києві.

Столтенберг - Зеленському: Ласкаво просимо в НАТО

"Ласкаво просимо в НАТО: ваша боротьба - це наша боротьба, ваша безпека - це наша безпека, а ваші цінності - це наші цінності. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", - сказав Столтенберг уже в присутності преси. З його промови одразу стало зрозуміло, що очікуються нові заяви про військову допомогу для України від союзників, і ці очікування виправдалися.

Протягом дня США, Великобританія та Фінляндія оголосили про нові пакети допомоги для України на сотні мільйонів євро. Данія і Бельгія говорили про винищувачі F-16 для України. Щоправда, якщо Копенгаген готовий поставити їх уже навесні 2024 року, то Брюссель - лише роком пізніше і лише коли пакет буде схвалений новим урядом. Канада надасть теплий одяг і обладнання для ЗСУ на десятки мільйонів доларів напередодні морозів.

Крім того, Столтенберг запевнив, що члени Альянсу вже наростили і продовжують нарощувати обсяги військового виробництва, щоб дати Україні можливості "вести справедливу війну і звільнити свою землю".

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Цей день він назвав "днем продуктивних зустрічей з питань підтримки України". Дійсно, 11 жовтня в Брюсселі минуло під знаком України, адже окрім візиту Зеленського там відбулося одразу кілька пов'язаних із нею подій. Спочатку - засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України - так званий "формат Рамштайн". І хоча воно було вже шістнадцятим, Зеленський побував на "Рамштайні" уперше.

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Засідання у "форматі Рамштайн", у якому взяв участьВолодимир Зеленський Фото: Olivier Matthys/Pool/AP/picture alliance

Нові коаліції заради майбутнього України у "форматі Рамштайн"

Глава Пентагону Ллойд Остін пізніше розповів журналістам, що почути промову президента України особисто "було дуже потужно". За словами Остіна, він запевнив Зеленського в підтримці обох американських партій, незважаючи на розбіжності, і в широкому схваленні з боку американського народу. Він також заявив, що Сполучені Штати можуть і будуть одночасно продовжувати підтримувати зусилля України в боротьбі з російською агресією і допомагати Ізраїлю в його боротьбі з терористичною організацією ХАМАС.

Контактна група, до якої входять більше 50 країн, включно з усіма членами НАТО, зосередилася не лише на нагальних потребах України, а й на допомозі, розрахованій на майбутнє. Зокрема, Остін розповів про нові коаліції за аналогією з танковою, де об'єдналися країни, що допомагають Києву з танками, і повітряною коаліцією, до якої долучилися країні, які планують передати ЗСУ винищувачі F-16 і забезпечити їх всім необхідним для використання таких літаків. Так, Естонія і Люксембург очолять коаліцію з підтримки української ІТ-інфраструктури в захисті її мереж, Литва очолила роботу зі знешкодження російських мін, США приєдналися до лідерів коаліції з розбудови українських повітряних сил - Данії та Нідерландів. Найближчими тижнями будуть сформовані й інші коаліції, анонсував глава Пентагону. Вони за конкретними напрямками займатимуться збором усього, "що, на нашу думку, знадобиться Україні для захисту свого суверенітету і стримування агресії в майбутньому", пояснив він.

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Ллойд Остін і Володимир Зеленський Фото: Olivier Matthys/Pool/AP/picture alliance

Особлива новина від Бельгії

Після засідання у "форматі Рамштайн" Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, який теж мав хорошу новину для українців і оголосив її на спільній пресконференції з українським президентом.

Повідомили про цю конференцію буквально за дві години до початку, журналістам дали всього годину на акредитацію - зазвичай її отримання займає дні, а то й тижні. Зібравши всіх представників ЗМІ за вказаною адресою, їх посадили в автобус і відвезли в інше, неназване, місце, куди потім прибули і лідери України та Бельгії.

Вони й розповіли головну новину: Бельгія першою у світі почала використовувати заморожені активи РФ на користь України. Брюссель створив фонд, куди передасть загалом 1,7 мільярда євро податків на прибуток, отриманий з російських активів на бельгійській території у 2022-2024 роках. Водночас самі активи РФ на сотні мільярдів євро і відсотки з них залишаються недоторканними, оскільки не перебувають під контролем бельгійської влади, наголосив Де Кроо. І хоча сама Росія від цього нічого не втрачає, пошук законних шляхів до використання її заморожених активів або хоча б відсотків від них триває, запевнили Зеленський і Де Кроо.

"У світі лунають голоси, що, мовляв, у нас немає грошей, щоб допомогти Україні у відновленні. Відповім так: у вас є російські активи. І якщо росіяни руйнують нашу країну, ми можемо використовувати ці гроші. Давайте знайдемо ключ до того, щоб отримати ці гроші і витратити їх на відновлення України", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Александер Де Кроо Фото: Yves Herman/REUTERS

Перша Рада НАТО-Україна на рівні міністрів

Зустріч з бельгійським прем'єром була останньою в порядку денному офіційного візиту Зеленського в Брюссель. Водночас в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу почалося засідання Ради НАТО-Україна - перше на рівні міністрів оборони. Там уперше привітали нового главу міноборони України Рустема Умєрова.

Вийшовши увечері до журналістів, він розповів про результати переговорів з міністром оборони США Ллойдом Остіном. "Жодних затримок поставок не буде, ні до кінця року, ні після, - запевнив Умєрова, за його словами, Остін. - На цей і майбутній рік підтримка буде". Український міністр додав, що отримав багато зобов'язань щодо поставок озброєнь, причому деякі країни пообіцяли надати те, чого українська сторона навіть не очікувала.

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Конфлікт на Близькому Сході та війна в Україні

Зіставлення загострення близькосхідного конфлікту і війни Росії проти України в цей день в Брюсселі звучали постійно - з вуст як журналістів, так і політиків. Основний висновок: допомога Ізраїлю в боротьбі з палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС не повинна вплинути і не вплине на військову підтримку України. Про це говорили не тільки Остін, а й Столтенберг, Зеленський, і Умєров.

"Сьогодні ми переконалися, що дії гучніші за слова. Це означає, що ми не просто говоримо, що союзники НАТО готові підтримати Україну, але насправді надаємо Україні більшу підтримку - більше засобів ППО, літаків F-16, боєприпасів, навчальних програм та пакетів різних видів допомоги, - сказав Єнс Столтенберг на підсумковій пресконференції. - І це сильний сигнал Росії і всім, хто вважає, що Росія може пересидіти союзників по НАТО. Я впевнений, що вони будуть і далі підтримувати Київ не в останню чергу тому, що перемога України - в інтересах нашої безпеки".

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12 жовтня відбудеться наступна зустріч міністрів оборони країн НАТО, на якій обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та шкоду, завдану газопроводу в Балтійському морі.