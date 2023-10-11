Партнери виділять пів мільярда євро на розмінування України

На зустрічі в Загребі союзники пообіцяли Україні майже 500 мільйонів євро на розмінування. В країні потенційно заміновані 30 відсотків території, або 174 тисяч квадратних кілометрів. Це як три Хорватії, зауважив Шмигаль.

Учасники міжнародної донорській конференції з розмінування, яка відбулася в середу, 11 жовтня, у столиці Хорватії Загребі, пообіцяли виділити майже 500 мільйонів євро на проведення розмінування в Україні.

В конференції взяли участь 34 країни, повідомляє агентство AFP. "Загальна сума зобов'язань становить майже пів мільярда євро. Додаткові внески були та будуть зроблені у вигляді обладнання, матеріалів та експертів", - сказав віцепрем'єр-міністр Хорватії Давор Божинович.

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Заміновані "три площі Хорватії"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який звернувся до учасників конференції відеозв'язком, зазначив, що розмінування України - це "інвестиція у безпеку Європи".

"В Україні потенційно замінованими є 30 відсотків території - 174 тисяч квадратних кілометрів. Це як три площі Хорватії. Ми визначили гуманітарне розмінування одним із пріоритетів і почали створення міжнародної коаліції. Вже 40 країн та партнерських організацій погодилися спрямувати близько 300 мільйонів доларів на спецтехніку та інші цілі", - зауважив він.

Шмигаль додав, що потрібна "ще більша мобілізація світової спільноти".

Він назвав чотири найзатребуваніших напрямки підтримки: інноваційні технології, нові виробництва з локалізацією в Україні, розмінувальна техніка та фахівці. "Наразі в Україні працюють 19 операторів протимінної діяльності, 29 проходять сертифікацію, ще близько 40 на стадії підготовки", - додав прем'єр.

Він зазначив, що якщо не посилити роботу з розмінування, то "щоб очистити Україну від мін знадобляться багато десятиліть".

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