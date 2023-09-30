В Україні розміновані майже 10 тисяч га сільгоспугідь

За час повномасштабної війни на сільськогосподарських угіддях вилучено та знешкоджено 120,8 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України групами розмінування підрозділів командування Сил підтримки ЗСУ від вибухонебезпечних предметів очищено понад 9992 га сільськогосподарських угідь. Про це у суботу, 30 вересня, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

При цьому, ідеться у повідомленні, за цей час вилучено та знешкоджено 120 846 вибухонебезпечних предметів.

Тільки за останній тиждень фахівцями обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів один об'єкт, близько 860 га сільськогосподарських угідь та інших територій, на яких вилучено та знешкоджено 3 168 вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомляв офіційний Київ, загальний обсяг видатків на розмінування становить щонайменше 400 мійльонів доларів. При цьому масштабне розмінування може розпочатися лише після завершення бойових дій.

29 вересня МЗС Швейцарії оголосив, що Берн виділить Києву 100 мільйонів доларів на ці потреби. Раніше мільйон євро для розмінування агроземель Україні передала Хорватія.