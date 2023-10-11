Україна отримає близько 24 мільйонів євро на розмінування

На конференції з гуманітарного розмінування України в Загребі представники Норвегії, Хорватії та Іспанії оголосили про виділення сумарно близько 24 мільйонів євро для Києва на ці потреби.

Низка європейських країн передадуть Україні ще близько 24 мільйонів євро на потреби гуманітарного розмінування. Так, про виділення 200 мільйонів норвезьких крон (близько 17,4 мільйона євро) оголосив державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон, пише "Інтерфакс-Україна" у середу, 11 жовтня.

"З 2015 року Норвегія надала допомогу на 15 мільйонів євро через неурядові організації. Сьогодні ми збільшуємо свій внесок ще на 200 мільйонів крон додаткової допомоги на розмінування", - сказав він на Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування в Україні в Загребі.

Окрім того, п'ять мільйонів євро на потреби гуманітарного розмінування в Україні виділить Хорватія, ще 1,5 мільйона - Іспанія, повідомляється на сайті міністерства економіки України.

"Дякую партнерам за надану допомогу, адже гуманітарне розмінування - це одна із умов відновлення та подальшого економічного зростання нашої країни", - цитує пресслужба відомства очільницю міністерства Юлію Свириденко.

Пріоритет - розмінування агроземель

Як зазначив під час онлайн виступу на конференції міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, насамперед в Україні необхідно розмінувати понад 44 тисячі гектарів сільськогосподарських земель.

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Крім того, за його словами, потенційно забрудненими є 13,5 тисячі квадратних кілометрів акваторії Чорного та Азовського морів, річок та інших внутрішніх водойм.

Наразі сапери вже обстежили понад 144 тисяч гектарів землі в Україні, повідомив Клименко. Він наголосив, що Україна використовує комплексний підхід до розмінування, використовуючи людський та технічний ресурси. "Але в будь-якому разі машина справляється з цим завданням набагато ефективніше. Для розуміння темпів прискорення: 100 днів роботи одного піротехніка рівнозначні одному дню роботи машини розмінування", - зазначив очільник МВС, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що наразі ДСНС має понад 430 піротехнічних машин різних типів, дев'ять роботизованих систем, 22 дрони, п'ять катамаранів для підводного розмінування. Також Україна має 15 машин механізованого розмінування. Клименко висловив сподівання, що партнери передадуть Києву ще 20 машин цього типу.

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