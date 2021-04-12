 У США не виключили зустрічі Блінкена й Кулеби цього тижня у Брюсселі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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У США не виключили зустрічі Блінкена й Кулеби цього тижня у Брюсселі

Під час запланованого цього тижня візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Брюсселя може відбутися його зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, заявили в Держдепі США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен (фото 30 березня 2021 року)

Держсекретар США Ентоні Блінкен з 13-го по 15 квітня перебуватиме у Брюсселі

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час запланованого візиту до Брюсселя на цьому тижні може провести зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Про це ввечері вівторка, 12 квітня, заявив помічник держсекретаря у справах Європи й Євразії Філіп Рікер.

За словами Рікера, під час візиту до Брюсселя Блінкен зустрінеться з партнерами по НАТО, щоб обговорити "тривалі навчання російських військ поблизу українських кордонів", цитує його слова видання The Washington Examiner.

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"Те, на чому ми зараз зосереджені, - це обговорення і зустрічі з нашими союзниками та іншими, хто так само стурбований (через нинішню ескалацію. - Ред.)", - сказав Рікер. Помічник держсекретаря США також зазначив, що Вашингтон застосовує "такі інструменти, як (засідання Постійної ради. - Ред.) ОБСЄ у Відні, що також відбудеться на цьому тижні, щоб спробувати вирішити ці проблеми і побачити деескалацію з боку Росії".

"Глава МЗС України, звісно, теж відвідає штаб-квартиру НАТО. І у держсекретаря, напевно, буде нагода побачитися з ним. Можливо, це станеться згодом у Брюсселі", - припустив Рікер, якого цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Комісія Україна-НАТО

13 квітня у Брюсселі відбудеться скликане за ініціативи української сторони позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Цього ж дня запланована зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Нагадаємо, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки.

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