Держсекретар США обговорить у Брюсселі з союзниками дії Росії та Афганістан

Держсекретар США Ентоні Блінкен 13-15 квітня здійснить візит до Брюсселя, повідомили у понеділок, 12 квітня, у Держдепартаменті США.

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Як зазначається у повідомленні зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, у Брюсселі Блінкен разом з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорить з союзниками по НАТО низку важливих питань, що становлять спільний інтерес.

Держсекретар скористається нагодою, аби підтвердити відданість США трансатлантичному партнерству, запевнили у Держдепартаменті. Також Блінкен планує провести низку дво- та багатосторонніх зустрічей з європейськими колегами з метою обговорення важливих пріоритетів та спільних викликів.

Очікується, що головними темами розмов стануть ситуація в Афганістані та дії Росії поблизу України, зазначає інформагенція AP.

Так, 1 травня збігає встановлений адміністрацією колишнього президента США Дональда Трампа крайній термін для виведення військового контингенту Сполучених Штатів та союзників з Афганістану. Утім, судячи із заяв представників чинної адміністрації, це навряд чи буде зроблено у визначений термін через відсутність прогресу у переговорах між урядом у Кабулі та талібами.

Занепокоєння через дії Росії поблизу України

Наприкінці минулого тижня держсекретар США провів телефонні розмови, що стосувалися нарощування Росією військової присутності поблизу України, зі своїми колегами з Німеччини, Франції та Великобританії.

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За підсумками розмов міністри заявляли про рішучу підтримку України та вимагали від Москви сприяти деескалації ситуації.

А в оприлюдненому 11 квітня інтерв'ю телеканалу NBC держсекретар США застеріг Росію щодо "наслідків", якщо вона діятиме "агресивно" відносно України. За його словами, Вашингтон перебуває у дуже тісному контакті з союзниками та партнерами в Європі щодо ситуації поблизу України.

Раніше у Вашингтоні заявили про найбільше зосередження військ РФ поблизу кордону з Україною з 2014 року та вимагали від Москви пояснень. Пояснити свої дії закликає Москву і Берлін. А канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вимагала сприяти деескалації ситуації та відмовитися від посилення підрозділів поблизу України.

Візит Дмитра Кулеби до Брюсселя

Як повідомило міністерство закордонних справ України, 13 квітня у Брюсселі на запит Києва відбудеться позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Для участі в заході до Брюсселя прибуде глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За даними українського МЗС, під час засідання планується обговорити "загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону", а також "дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності" України.