Війна Росії проти України - новини середи, 7 грудня.

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За інформацією агентства dpa з дипломатичних джерел в ООН, Росія знову замовила в Ірану сотні дронів і балістичних ракет. "Ми знаємо, що Іран планує збільшити постачання безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях, - цитує агентство співрозмовника, за словами якого, йдеться про сотні ракет і безпілотників. - Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони однозначно перебувають у портфелі замовлень".

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Норвегія виділяє 150 мільйонів норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйонів євро) на місію Європейського Союзу з навчання українських військовослужбовців. Угоду з ЄС про добровільний фінансовий внесок було підписано 6 грудня, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Це перший випадок в історії ЄС, коли країна, що не входить до нього, робить фінансовий внесок до Європейського фонду миру, наголошується в повідомленні. Це є "підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони та її твердої підтримки захисту свободи і суверенітету України", зазначили в Раді ЄС.

У США узгодили виділення Україні 800 мільйонів доларів

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Профільні комітети в Конгресі США узгодили Закон про асигнування на національну оборону на 2023 фінансовий рік, що розпочався у Сполучених Штатах 1 жовтня. Документ передбачає фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів на підтримку українських збройних сил.

Як уточнило агентство Reuters, йдеться про суму, яка на 500 мільйонів доларів більшої за ту, яку раніше цього року запитував президент США Джо Байден.

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