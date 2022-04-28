24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 28 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 29 квітня (час київський).

НАТО: війна в Україні може тривати місяцями й роками

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий підтримати Україну в протистоянні російському військовому вторгненню, яке може затягнутися. "В Україні дуже непередбачувана і нестабільна ситуація. Але є абсолютна ймовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяцями й роками", - цитує СNN слова генсека під час молодіжного саміту НАТО в Брюсселі 28 квітня.

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Кількість постраждалих від удару РФ по Києву зросла до 10

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Києву зросла до десяти. "Сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого та другого поверхів. За попередніми даними, врятовано п'ятеро осіб, постраждали 10. Інформація уточнюється", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Крім ударів по Києву та Київській області, російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у Шепетівському районі Хмельницької області. Обійшлося без жертв.

Тим часом Одеська військова обласна адміністрація повідомляє про збиття протиповітряною обороною трьох ракет.

Конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України

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Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила закон про запровадження програми ленд-лізу для України. Про це повідомляється у її Twitter-акаунті.

Закон дозволить Сполученим Штатам швидше надсилати зброю та іншу допомогу в Україну завдяки скороченню бюрократичних процедур. Документ дозволяє давати обладнання без оплати, заплатити США можна буде пізніше.

Сенат США (верхня палата парламенту) одноголосно схвалив проєкт ще 6 квітня. Тепер він буде переданий на підпис президенту США Джо Байдену.

Востаннє ленд-ліз запроваджувався під час Другої світової війни. Це дозволило США швидко поповнити запаси союзників у боротьбі з нацистською Німеччиною.