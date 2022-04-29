США очікують від інших держав більшої й довгострокової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки очікують, що інші держави надаватимуть Україні посилену довгострокову допомогу, заявила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі у четвер, 28 квітня. "Інші країни, ми очікуємо, що вони активізуються і це буде постійна робота", - зазначила Псакі.

Напередодні президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 33 мільярди доларів для допомоги Україні. Із них 20 мільярдів доларів буде виділено у вигляді військової допомоги, вісім з половиною мільярдів доларів - прямої економічної допомоги уряду та три мільярди доларів - на гуманітарну та продовольчу допомогу. За словами американського президента, ціна війни в Україні "недешева", але "поступитися агресії буде дорожче". З початку повномасштабного вторгнення США виділили Україні вже понад три мільярди доларів безпекової допомоги.

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Конфіскація на користь України

Крім того, Білий дім запропонував використати заморожені активи російських олігархів для компенсації збитків, завданих Україні російським воєнним вторгненням. Це дасть можливість "передати Україні кошти від конфіскованої клептократичної власності для усунення шкоди від російської агресії", йдеться у заяві Білого дому. У ній вказується, що у країнах ЄС заморожено 30 мільярдів доларів російських активів, включно з майже сімома мільярдами доларів у вигляді човнів, вертольотів, нерухомості та витворів мистецтва. Водночас у США накладено санкції та заблоковано кораблі та літаки загальною вартістю понад мільярд доларів, а також "сотні мільйонів доларів коштів у банках США, що належать російській еліті", повідомили у Білому домі.

27 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, який закликає президента Джо Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні на військову та гуманітарну допомогу. Утім, цей законопроєкт не має зобов'язуючої сили.