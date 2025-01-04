Шольц назвав, що його найбільше непокоїть у словах Маска

Найбільш тривожним у заявах Ілона Маска є його підтримка ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка домагається зближення з Володимиром Путіним, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) досить спокійно відреагував на словесні випади Ілона Маска в бік самого Шольца та інших провідних німецьких політиків. Це випливає з опублікованого в суботу, 4 січня, інтерв'ю канцлера німецькому журналу Stern .

"Як соціал-демократи, ми ще з позаминулого століття звикли до того, що є багаті медіа-підприємці, які не цінують соціал-демократичну політику - і не тримають свою думку при собі", - сказав Шольц. На його переконання, на такі заяви потрібно реагувати з "холодною" головою.

Упродовж останніх тижнів Маск неодноразово робив численні образливі заяви в бік Шольца і президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank Walter Steinmeier). Приміром, після кривавого теракту в Магдебурзі він написав у соціальній мережі X, якою володіє, що Шольц мусить "негайно піти у відставку" та є "некомпетентним бовдуром", а Штайнмаєра назвав "антидемократичним тираном".

На це Шольц відповів: "Федеральний президент не є антидемократичним тираном, а Німеччина є сильною і стабільною демократією, хай там що б не казав Маск. У Німеччині важлива воля громадян, а не мінливі заяви мільярдера зі США".

Що тривожніше у заявах Маска за образи німецьких політиків?

Водночас Шольц пояснив, що вважає значно тривожнішим у заявах та позиції Маска щодо політичної ситуації в Німеччині, ніж його словесні випади: те, що "Маск агітує за крайню праву партію, як-от "Альтернатива для Німеччини"(АдН), яка виступає за зближення з путінською Росією і хоче послабити трансатлантичні відносини".

В опублікованій наприкінці грудня публікації в газеті Welt am Sonntag Маск відкрито агітував за АдН. На його думку, з огляду на нібито "економічний і культурний колапс" Німеччини, саме АдН є "останньою іскрою надії для цієї країни", а зображення партії як правоекстремістської - "явно неправдиве". Згодом Маск пообіцяв узяти "онлайн-інтерв'ю" у лідерки АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) .

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Реакція на статтю Маска й підозра використання ШІ для її написання

Ця стаття викликала хвилю обурення й запеклих політичних дискусій у Німеччині. Крім того, німецькі видання Tagesspiegel і T-Online повідомили, що є підстави вважати, що вона могла бути принаймні почасти згенерована штучним інтелектом (ШІ).

Як написало 4 січня видання Zeit Online , досі немає "однозначних явних доказів" того, що Маск користувався ШІ для написання того матеріалу, але проведені тести самої редакції дають підстави припускати, що використання ШІ могло бути. Скажімо, застосована редакцією система GPTZero стверджує, що визначила ймовірність застосування ШІ у 93 відсотка. "Ми абсолютно впевнені, що цей текст згенерований штучним інтелектом", - підсумок перевірки. Інша система стверджує натомість, що 79 відсотків тексту статті, ймовірно, згенеровано штучним інтелектом.