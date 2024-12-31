Маск назвав Штайнмаєра "антидемократичним тираном"

Американський мільярдер Ілон Маск назвав президента Німеччини "антидемократичним тираном". У офісі Франка-Вальтера Штайнмаєра "взяли це до відома".

Американський мільярдер Ілон Маск назвав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) "антидемократичним тираном". "Штайнмаєр - антидемократичний тиран! Йому має бути соромно", - зазначив Маск у соцмережі X у вівторок, 31 грудня, у відповідь на допис німецької ультраправої активістки Наомі Зайбт (Naomi Seibt), яка розкритикувала Штайнмаєра після його виступу проти зовнішнього впливу на майбутні вибори.

І уже за десять хвилин Маск, який має у профілі нову аватарку та ім'я "Kekius Maximus", опублікував допис про те, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) "здобуде епічну перемогу" на позачергових виборах до Бундестагу у лютому 2025 року.

Офіс Штайнмаєра заявив, що взяв до відома цей пост, але не коментує його.

Шольц: "Те, що станеться в Німеччині, вирішуватимуть громадяни, а не власники соцмереж"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відповів на підтримку Маском партії "Альтернатива для Німеччини". Не називаючи ім'я близького соратника обраного президента США Дональда Трампа, Шольц заявив у новорічній промові, що "те, що станеться в Німеччині, вирішуватимете ви, громадяни, а не власники соціальних мереж".

За словами канцлера, "в наших дебатах іноді може скластися враження, що найбільш екстремальні думки привертають найбільшу увагу". "Але майбутнє Німеччини вирішуватимуть не ті, хто кричить найголосніше, а переважна більшість розсудливих і порядних людей", - додав він.

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Маск неодноразово атакував Шольца, називаючи його "дурнем", а також закликав того до відставки після смертоносного наїзду на різдвяний ярмарок у місті Магдебург.

Своєю чергою, віцеканцлер - міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у новорічному зверненні у вівторок зазначив, що підтримка Маском АдН є "логічною і систематичною" грою за слабку Європу.

Нагадаємо, що 28 грудня в німецькій газеті Welt am Sonntag була опублікована колонка Маска на підтримку "Альтернативи для Німеччини". За словами Маска, німецька економіка "загрузла в бюрократії і задушливих правилах". Він піддає критиці міграційну та енергетичну політику влади ФРН і вважає обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми.