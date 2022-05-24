РФ спростила надання громадянства жителям ще двох областей України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 25 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 25 травня (час київський).

У РФ пропонують відкрити порти в Україні в обмін на зняття санкцій

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У МЗС РФ заявили про готовність надати "гуманітарний коридор" для виходу кораблів з українських портів в обмін на зняття санкцій Заходом. "Вирішення продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", - заявив він журналістам.

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У РФ спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей України. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін, його опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Документ вносить доповнення до президентського указу від квітня 2019 року, що дозволяє у спрощеному порядку звернутися із заявами про надання громадянства РФ мешканцям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

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