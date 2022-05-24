РФ спростила надання громадянства жителям ще двох областей України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 25 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 25 травня (час київський).
У РФ пропонують відкрити порти в Україні в обмін на зняття санкцій
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У МЗС РФ заявили про готовність надати "гуманітарний коридор" для виходу кораблів з українських портів в обмін на зняття санкцій Заходом. "Вирішення продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", - заявив він журналістам.
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У РФ спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей України. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін, його опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Документ вносить доповнення до президентського указу від квітня 2019 року, що дозволяє у спрощеному порядку звернутися із заявами про надання громадянства РФ мешканцям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.
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Освідчення Україні
Моя кохана Одеса
Моє серце належить Україні, моїй батьківщині. Я люблю подорожувати та відкривати нові простори, але завжди рада повертатися додому. Мешкаю я в Одесі - елегантному місті з європейським ликом. Особливо гарні тут Приморський бульвар та розкішна опера (на фото), збудована за проєктом віденських архітекторів і відкрита у 1887 році.
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Освідчення Україні
Перестанок біля Чорного моря
Я кохаю Одесу за близькість до моря та сонячні дні. Перед війною я часто ходила до моря на пікніки з друзями чи на зустріч зі сходом Сонця - це справжня магія! В Одесі кажуть: море здатне вигнати сум, зняти біль та підняти настрій. Мій досвід показує, що саме так і є!
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Освідчення Україні
Моя робота гідом
Я люблю архітектуру та історію і вивчала туристичну справу - найкращі передумови, щоб працювати екскурсоводкою. У 2016 році я почала показувати Одесу та її передмістя людям з інших країн. Це було прекрасно - наближати до них мою країну і водночас знайомитись з багатьма іншими культурами.
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Освідчення Україні
Архітектура України
Якби мене хтось запитав, до чого найбільше лежить моя душа, я б відповіла: до прогулянок і фотографування архітектури. Я люблю старі будівлі, двері з дерева та мармурові сходи. В Одесі я пропонувала екскурсійний маршрут менш туристичною частиною міста, на якому відкривалися старі внутрішні дворики з їхнім особливим шармом.
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Освідчення Україні
Львів: кава та культура
Одеса - моє найулюбленіше місто але відразу за нею я кохаю Львів. Він відомий величезним книжковим форумом, фестивалями, культурою кави та прекрасною архітектурою. Справжня прикраса! Дуже сподіваюсь, що після війни зможу зустрітися там з друзями на каву на Площі Ринок.
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Освідчення Україні
У пошуках особливих деталей
Львовом я часто гуляля з моєю подругою Іриною, яка там живе. Ми досліджували старі двори та будівлі та відкривали архітектурні особливості міста. Нам часто щастило, і ми знаходили до дрібниць виточені розписи стелі чи мозаїчну підлогу. Востаннє у Львові я була перед війною, тому мої спогади про нього особливі.
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Освідчення Україні
Ідилія Карпат
Україна має щастя моря та гір. Карпатами можна подорожувати будь-якої пори року. Тут тішаться й альпіністи, і мандрівники. Тут куштують місцеві страви та взнають більше про культуру та традиції регіону. Одного разу у селі Пилипець я святкувала мій День народження та каталася на канатній дорозі - один з найкразих спогадів життя!
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Освідчення Україні
Чернігів: місто, сповнене історією
Коли я працювала гідом, то організовувала тури вихідного дня до Чернігова - міста старих церков, деякі з яких збудовані ще у 13-му столітті. У мене розривалася душа, коли я читала в новинах про напад на Чернігів. Серце болить за людей там та дуже шкода через втрату архітектурної спадщини міста.
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Освідчення Україні
Краса України в небезпеці
Я показала кілька місць, які люблю і котрі засвідчують, наскільки красива Україна. Кожен регіон має свої визначні пам'ятки: від Херсону до заповідника Асканія-Нова, від рожевих морів та тюльпанових полів до монументальної архітектури Харкова та парків Миколаєва. Однак війна, на жаль, уже багато з них знищила.
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Освідчення Україні
Ми - це Україна!
Україну та її мужніх та спраглих волі людей я ніколи не цінувала так, як сьогодні. МИ боремося за наше життя та нашу країну, але також і за право називатися нацією. Ми боронимо українську мову та культуру та боремося з російською агресією та пропагандою. Ми живемо у нашій країні. Ми незалежні. Ми - це Україна.
Автор: Наталя Власенко