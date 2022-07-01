Президентка Єврокомісії: Не заспокоїмося, поки Україна не переможе

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 1 липня (час київський).

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Урожай пшениці в Україні, ймовірно, буде гіршим, ніж у попередні роки, не лише через війну РФ, а й через постійну посуху. Це випливає з аналізу супутникових даних найбільшого німецького сільськогосподарського трейдера BayWa, передає dpa. Наразі на полях України вирощують близько 22,48 мільйона тонн пшениці, що на 17 відсотків менше ніж середньорічний показник за останні чотири роки, йдеться в пресрелізі групи, опублікованому в п'ятницю. Поточні супутникові знімки демонструють, що "врожаю, нижчого за середній, більше неможливо уникнути", сказав виконавчий директор BayWa Клаус Йозеф Лутц (Klaus Josef Lutz). Водночас цьогорічний урожай в Україні може бути навіть гіршим за очікування, оскільки деякі поля непрохідні через міни, металеві деталі та засмічення, попередив Лутц. До того ж найбільш родючі ділянки опинилися в зонах бойових дій.

++15.40++

Майже 90 відсотків українців не готові на територіальні поступки заради миру. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені 30 червня. "Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим", - йдеться у пресрелізі КМІЗ. Водночас 94 відсотки респондентів заявили, що для них важлива повноцінно функціонуюча демократія. Попри повномасштабну війну, 87 відсотків опитаних демонструють безпрецедентний оптимізм щодо майбутнього України. Бачення шляху розвитку держави, як випливає з результатів дослідження, також єдине. За вступ до Євросоюзу виступають 90 відсотків опитаних громадян, найменші показники підтримки цього на Сході та Півдні на рівні 84 відсотки. Водночас за вступ в НАТО висловилися 73 відсотки респондентів.

++15.15++

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час звернення до Верховної Ради заявила, що ЄС не заспокоїться, поки Україна не переможе. "Європа стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно. Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете", - сказала вона. Вона запевнила, що міжнародна спільнота сприятиме необхідним інвестиціям для розбудови України. Але, за її словами, їх необхідно буде поєднати "з новою хвилею реформ".

"Ви можете змінити цю країну на краще, і це буде вашою остаточною перемогою. Вільна і квітуча Україна. Суверенна Україна, нарешті возз'єднана з нашою європейською родиною", - цитує президентку пресслужба ЄК.

++14.35++

Борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Борщ

При цьому там зауважили: внесення до нематеріальної культурної спадщини "не означає ні винятковості, ні права власності на відповідну спадщину".

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав рішення "перемогою у війні за борщ".

До списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО зараховані ще чотири українські елементи.

Читайте докладніше: Український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

++14.21++

Від удару РФ на Одещині вже 20 загиблих

Кількість жертв ракетного удару РФ по Одеській області зросла. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у селищі міського типу Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 20 осіб: 16 у житловій багатоповерхівці, четверо - у базі відпочинку, включно з дитиною. До лікарень госпіталізовані 38 осіб: 37 з будинку, серед яких шестеро дітей, та одна - з бази відпочинку. Врятовані восьмеро людей: семеро, включно з трьома дітьми, - з будинку, одна - з бази.

++14.00++

Президент РФ Володимир Путін заявив про прискорення "об'єднавчого процесу" Росії та Білорусі. "Безпрецедентний політичний та санкційний тиск з боку так званого колективного Заходу підштовхують нас до того, щоби прискорити об'єднавчий процес. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", - сказав він.

++13.39++

Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі

Від сьогодні та до кінця року Білорусь запровадила безвізовий в'їзд для громадян Польщі, повідомив білоруський державний прикордонний комітет.

Такий крок пояснили "підтримкою добросусідських відносин".

Напередодні, 30 червня, Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Читайте детальніше: У відповідь на стіну Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі

++13.12++

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань міжнародного гуманітарного та кримінального права в умовах збройної агресії РФ проти України, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він наголошує, що йдеться не про слідчу комісію. Її очолив харків'янин Олександр Бакумов.

++13.03++

Рада призначила нового омбудсмена

Верховна Рада

Верховна Рада України призначила нового уповноваженого з прав людини - народного депутата Дмитра Лубінця.

Його кандидатуру вніс спікер парламенту Руслан Стефанчук і підтримали 250 народних депутатів.

31 травня парламент звільнив з цієї посади Людмилу Денісову.

Читайте детальніше: Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця новим омбудсменом

++12.26++

Кількість жертв удару РФ на Одещині зросла до 19

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про завершення рятувальниками пошуку тіл у багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета. "Загалом у дев'ятиповерхівках проживало 150-160 осіб. Також у квартирах є загиблі тварини, переважно кішки, чути гавкіт собак. Під завалами на базі відпочинку, розташованої поряд, можуть бути люди", - написав він у Telegram.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Білгород-Дністровському районі зросла до 19. Постраждали 38 осіб, з яких шестеро дітей.

За даними Офісу генерального прокурора України, внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району загинув 10-річний хлопчик.

++11.54++

Засідання Ради: Заява влади щодо членства в ЄС, виступ голови Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали "Спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням рішучості в досягненні стратегічної мети України - повноцінного членства в Європейському Союзі". Це відбулося на засіданні парламенту в п'ятницю.

На засіданні виступила онлайн очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона наголосила, що Україна зараз має "дуже чітку європейську перспективу", але шлях до членства в ЄС потребуватиме часу та важкої роботи. Серед невідкладних заходів вона назвала прийняття закону про ЗМІ, імплементацію правил, що зменшать вплив олігархів і призначення вищих антикорупційних посадовців, пише Reuters. Зеленський закликав депутатів прийняти всі ці заходи.

Читайте докладніше: Членство в ЄС: Зеленський, Стефанчук і Шмигаль підписали спільну заяву

++11.35++

В Україні почав діяти візовий режим для громадян РФ

Від сьогодні почав діяти візовий режим з Росією, повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. "Візовий режим дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь", - написав Дейнеко у Facebook.

При цьому він додав, що навіть отримання візи громадянином РФ не гарантує безперешкодний в’їзд до України, адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. Тому за наявності обґрунтованих підстав візу скасують на місці, додав голова ДПСУ. "Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє", - наголосив він.

Читайте детальніше: В Україні почав діяти візовий режим з Росією

++11.07++

РФ покинула Зміїний не як "жест доброї волі" - британська розвідка

Ймовірно, Росія відійшла з острова Зміїний через ізоляцію свого гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не через "жест доброї волі", як вона стверджує, пише військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті в Twitter.

Міністерство оборони РФ оголосило про відхід своїх військ зі Зміїного в північно-західній частині Чорного моря 30 червня. російські війська захопили острів ще в перший день вторгнення. Він розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів. Протягом останніх тижнів Збройні сили України завдавали ударів по російському гарнізону та використовували протикорабельні ракети, щоби перешкодити російським військово-морським кораблям дістатися острова, пояснюють у британській розвідці.

++10.49++

У червні США вперше в історії поставили до Європейського Союзу більше газу, ніж Росія, повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. "Нещодавнє різке скорочення Росією постачання природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу через СПГ (скраплений природний газ. - Ред.) зі США, ніж через трубопровід із Росії", - написав він у Twitter. Падіння поставок із РФ "вимагає зусиль для зменшення попиту в ЄС, щоби підготуватися до важкої зими", наголосив Бірол.

++10.22++

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про виявлення ще шести фрагментів тіл на території торговельного центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, знищеного ракетним ударом РФ 27 червня. Всього виявлено 28 фрагментів тіл. Підтверджена смерть 19 людей. Постраждали 62 особи, з яких 26 були госпіталізовані.

++10.00++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на тлі війни в сусідній Україні необхідно пришвидшити програму розвитку оборони. "Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - цитує його слова в ефірі угорського державного радіо агенція Reuters. Орбан також запевнив, що Угорщина зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни в Україні.

++09.43++

МЗС України дистанціювалося від слів посла у ФРН про Бандеру

Посол України у Німеччині Андрій Мельник висловився в інтерв'ю німецькому журналісту щодо історичної ролі одного з лідерів Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Фото Степана Бандери

Зокрема, він сказав: "Немає жодних доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Це - наратив, який досі просувають росіяни. Він знаходить підтримку в Німеччині, Польщі та Ізраїлі".

Міністерство закордонних справ України дистанціювалося від слів дипломата, розмістивши на своєму сайті заяву про те, що думка Мельника не відображає позицію відомства. Після слів посла телефонну розмову провели міністри закордонних справ України та Польщі. Польський міністр Збігнєв Рау заявив, що заяви Мельника "фальшують історію" та подякував українському колезі Дмитру Кулебі "за швидке публічне втручання у цю справу".

Читайте докладніше: МЗС України дистанціювалося від слів посла у Німеччині про Бандеру

++09.10++

Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, війська РФ ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу та утримують північно-західну і південно-східну його частини.

++08.49++

Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Вранці в п'ятницю Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. "Приліт" по підприємству (без жертв) і одну ракету збила наша протиповітряна оборона", - написав голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух - спрацювала ППО. Вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Станом на 08:20 йдуть пошуки точного місця падіння.

++08.28++

Зведення Генштабу ЗСУ

Російські солдати зосередили зусилля на оточенні українських військ в районі Лисичанська та встановленні повного контролю над Луганською областю, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що війська РФ ведуть штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення українських підрозділів. Також росіяни намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут - Лисичанськ, однак безуспішно.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, однак успіху не мають. Натомість на Слов’янському напрямку вони обороняються, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення.

Росія продовжує здійснювати масовані обстріли багатьох українських населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

++08.00++

Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві зросла до восьми

Кількість жертв удару, нанесеного РФ по п'ятиповерхівці в Миколаєві 29 червня, зросла до восьми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Продовжуються роботи з розбору завалів.

++07.49++

Канада передасть Україні 39 бронемашин

Канада збирається передати Україні 39 броньованих машин бойової підтримки та шість камер високої роздільної здатності для безпілотників, заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо після закінчення саміту НАТО в Мадриді 30 червня.

Крім того, Канада збільшить присутність своїх військ у Латвії в рамках зобов'язань НАТО для посилення заходів стримування уздовж кордону з Росією. "Ми продовжимо посилювати військову присутність у Латвії і працюватимемо з союзниками, щоби мати можливість швидко наростити чисельність до боєздатної бригади, коли це буде потрібно", - наголосив Трюдо.

++07.28++

Зеленський: Звільнення Зміїного змінює ситуацію в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 127-го дня війни подякував Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія" за звільнення острова Зміїний.

"Мабуть, так само багато говорили про Зміїний лише в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув. Назавжди. А тепер і острів знову вільний. Острів Зміїний - це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеки, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів" - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що на Донбасі ситуація "залишається найжорсткішою, надзвичайно тяжкою". "Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нас: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному й кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - сказав глава держави.

++07.13++

Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині, десятки жертв

В ніч на п'ятницю РФ нанесла ракетний удар по Одеській області літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд у дев'ять поверхів. Станом на 06.00 відомо про 14 загиблих і 30 травмованих, серед яких троє дітей.

На базі відпочинку сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівель. Станом на 06.00 відомо про трьох загиблих, в тому числі одну дитину.

Читайте детальніше: Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині