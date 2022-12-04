Кремлю все важче утримувати схвалення війни в РФ - розвідка

284-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 4 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 грудня.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 4 грудня (час київський).

++12:12++

Кремлю стає важче підтримувати схвалення війни росіянами - британська розвідка

Попри зусилля російської влади щодо повного контролю над інформаційним середовищем, війна в Україні стає дедалі відчутнішою для багатьох росіян після мобілізації на неї в Росії у вересні, пише військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті.

Вона звертає увагу на останні соціологічні опитування, замовлені Федеральною службою охорони РФ, результати яких потрапили в ЗМІ. За ними, підтримка росіянами війни, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", знижується. Якщо в квітні її підтримували 80 відсотків, то зараз 55 відсотків виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25 відсотків - за продовження бойових дій.

"Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення", - пише британське міністерство оборони в Twitter.

++11:42++

Протягом минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії, танків, мінометів і реактивних систем залпового вогню, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Внаслідок обстрілів житлових кварталів Херсона є влучання в приватні та багатоквартирні будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Через обстріли загинула людина, ще двоє жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

++11:11++

Фінляндія подалась до НАТО через ядерні погрози Путіна - міністр

Ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), стали ядерні погрози Росії після її вторгнення в Україну, заявив фінський міністр закордонних справ Пекка Гаавісто в інтерв'ю агентству Kyodo.

За його словами, з початком війни в Україні "реальна ситуація з безпекою у Європі змінилася". "З урахуванням цього Фінляндії довелося задуматися про те, як реагувати і де отримати підтримку в разі загрози застосування ядерної чи хімічної зброї. Це і стало основним чинником рішення вступити до альянсу", - сказав він.

Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з РФ.

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++10:40++

РФ бракує боєприпасів для війни проти України - розвідка США

Росія швидко використовує свої запаси зброї та не здатна самостійно виробляти боєприпаси на заміну використаним, тому звертається до інших країн, зокрема, до Ірану та Північної Кореї. "За нашими відчуттями, росіяни не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на даному етапі", - цитує агентство Reuters слова директорки Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс Фото: Rod Lamkey/CNP/picture alliance

У свою чергу спеціальний посланець США з питань Ірану Роберт Маллі повідомив: оскільки Тегеран наразі не зацікавлений у продовженні перемовин щодо "ядерної угоди", Вашингтон надаватиме пріоритет іншим питанням, зокрема перешкоджанню постачанням іранської зброї до Росії, а також підтримці протестувальників в Ірані.

"Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу", - сказав він в інтерв'ю агенції Bloomberg.

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++10:08++

Темп бойових дій знизиться найближчими місяцями - розвідка США

Американська розвідка очікує, що зниження темпу бойових дій в Україні продовжиться найближчими місяцями. "Ми вже бачимо певне зниження темпів конфлікту, і ми очікуємо, що, швидше за все, це те, що ми побачимо в найближчі місяці", - цитує директорку Національної розвідки США Евріл Гейнс агентство Reuters. За її оцінками, в цей час Україна та Росія готуватимуться до контрнаступів.

На думку аналітиків розвідки США, політичні цілі президента РФ Володимира Путіна в Україні не змінилися, але він може бути готовий тимчасово скоротити короткострокові військові цілі з думкою, що повернеться до цього питання пізніше.

++09:37++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі російські солдати обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади в Миколаївській області. Постраждалих немає, пише Віталій Кім.

Вибухи на території приватної забудови в Запорізькому районі пошкодили вночі крівлі будинків та лінії електромереж. Пожежу ліквідували рятувальники. Люди - неушкоджені, каже Олександр Старух.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів вчора загинув цивільний у Предтечиному. Ще п'ятеро людей в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

Внаслідок вчорашніх обстрілів РФ у Куп'янську-Вузловому на Харківщині пошкоджена транспортна інфраструктура. У Шевченківській громаді ракетами С-300 пошкоджені дахи та вікна п'яти приватних будинків. Постраждалих немає. Через збільшення інтенсивності обстрілів продовжується добровільна евакуація жителів у безпечніші райони області. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей, розповідає Олег Синєгубов.

Дніпропетровщину росіяни вчора обстрілювали 10 разів з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. Постраждали п'ять приватних будинків і лінії електропередач. Люди - цілі, повідомляє Валентин Резніченко.

++09:09++

Заступниця держсекретаря США Нуланд: Путін не готовий до переговорів

Президент РФ Володимир Путін - не щирий, коли каже про бажання відновити переговори з Україною, вважає заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, "дипломатія - мета кожного", але для цього потрібно мати готового до переговорів співрозмовника. "Абсолютно зрозуміло, коли йдеться про атаки на енергетику, риторику Кремля та його загальний підхід, що Путін - не щирий і не готовий до цього", - цитує агенція Reuters Нуланд, яка 2 грудня перебувала з візитом у Києві.

Заступниця держсекретаря зазначила, що про небажання Кремля перейти до дипломатії свідчить також його реакція на заяву президента США Джо Байдена: якщо Путін зацікавлений у припиненні війни, Вашингтон готовий це обговорювати. Там заявили, що пошук ґрунту для переговорів ускладнює невизнання з боку США анексії українських територій Росією. За словами Нуланд, така реакція показує, наскільки Москва "несерйозна".

++08:35++

У Зеленського відреагували на слова Макрона про гарантії безпеки для Росії

Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки, заявив голова фракції провладної партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія після того як президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу РФ у гарантіях безпеки, якщо російський президент Володимир Путін погодиться на перемовини про припинення війни в Україні.

"Достатньо покинути територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців, добровільно здати ядерну зброю. Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія у Telegram.

++08:05++

Перше судно гуманітарної ініціативи "Зерно з України" доправило збіжжя до Ефіопії

Перше судно з гуманітарної програми Grain from Ukraine доправило збіжжя до Ефіопії - 25 тисяч тонн української пшениці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Другий корабель завершує завантаження в порту "Чорноморськ" і має наступного тижня вирушити до Ефіопії з 30 тисячам тонн пшениці на борту. Третє судно доправить 25 тисяч тонн пшениці у Сомалі.

++07:42++

Протягом минулої доби Росія завдала 10 ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове на Харківщині та Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - попереджують в генштабі.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

"Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки. Крім того, в населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області, російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою", - пише генштаб.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямку російські солдати обороняються.

Українська авіація, серед іншого, завдала вчора трьох ударів по російських позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські військові збили російський літак "Су-25" та безпілотник типу "Орлан-10". Ракетні війська та артилерія склад боєприпасів окупантів, а також район зосередження їхніх засобів артилерії.

++07:27++

ISW: Темп військових операцій пришвидшиться найближчими тижнями

Бойові дії на сході України найближчим часом, ймовірно, активізуються, оскільки через похолодання земля промерзла і погодні умови сприяють контрнаступальним і маневровим діям. "Ані росіяни, ані українці навряд чи припинять наступальні операції в один із найбільш оптимальних періодів року для ведення механізованої маневрової війни в цьому регіоні", - йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики також звертають увагу на те, що 3 грудня український спецпідрозділ аеророзвідки "Карлсон" оприлюднив відео, на якому українські військові висаджуються з катерів, імовірно на східному березі Дніпра, і підіймають український прапор. "Встановлення позицій вздовж східного берега річки, ймовірно, створить умови для майбутніх наступальних операцій України в окупованій Херсонській області, якщо українські війська вирішать просуватися в цьому напрямку на півдні", - зауважують в ISW.