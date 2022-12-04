Іран ліквідував "поліцію моралі" через протести

Саме дії "поліції моралі" стали однією з основних причин протестів, що тривають в Ірані вже понад два місяці. Влада країни також розглядає можливість змін до закону, який зобов'язує жінок носити хіджаб.

Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері у неділю, 4 грудня, заявив, що "поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою" в країні та була ліквідована, повідомляє агентство AFP.

Підрозділи "поліції моралі" працювали в Ірані з 2006 року, метою їхньої роботи було "поширювати культуру скромності та хіджабу". Саме дії представників "поліції моралі" стали однією з основних причин протестів, які тривають в країні вже понад два місяці.

У середині вересня вони затримали за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні, невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що Аміні мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною її смерті стали побої поліцією.

Протести проти хіджабів

Протести розпочалися в день похорону дівчини і згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було добитися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. На початок грудня влада затримала понад 18 тисяч осіб і винесла шість смертних вироків протестувальникам. За даними правозахисної організації Amnesty International, до смертної кари можуть засудити 21 затриманого.

Інша правозахисна організація, Iran Human Rights, повідомляє, що в заворушеннях загинули понад 450 протестувальників і 60 працівників служб безпеки, хоча влада визнає загибель близько 300 людей.

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Закон про хіджаб можуть переглянути

Напередодні, 3 грудня, генпрокурор Монтазері також повідомив, що "парламент, і судова система працюють над питанням, чи потребує закон, який вимагає від жінок обов'язково покривати голови хіджабом, будь-яких змін", повідомляє видання The Guardian. Він не уточнив, що саме може змінитися в законі, але пообіцяв результати роботи за тиждень-два.

У свою чергу президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив 3 грудня, що республіканські та ісламські засади закріплені конституцією Ірану, "але є методи імплементації конституції, які можуть бути гнучкими".

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