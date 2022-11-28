Заарештували племінницю керівника Ірану Хаменеї

Родичку аятоли Алі Хаменеї Фаріде Морадхані заарештували після запису відеозвернення до світової спільноти із закликом розірвати зв'язки з владою Ірану, заявив її брат.

Племінницю духовного лідера та керівника Ірану аятоли Алі Хаменеї Фаріде Морадхані заарештовали після заклику до світової спільноти розірвати всі зв'язки з владою країни. Про це в неділю, 27 листопада, повідомили американський телеканал CNN та агентства Reuters й AFP з посиланням на брата Морадхані.

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За словами чоловіка, який проживає у Франції, він опублікував записане заздалегідь відео вже після взяття сестри під варту. У своєму зверненні Морадхані назвала іранську владу "кривавим і дітовбивчим режимом" і закликала людей вимагати від своїх урядів розірвати з ним усі зв'язки.

"Вільні люди, будьте з нами і скажіть своїм урядам, щоб вони припинили підтримувати цей кривавий і дітовбивчий режим. Цей режим не вірний жодному зі своїх релігійних принципів і не знає жодних законів і правил, крім сили та збереження своєї влади будь-якими можливими способами" , - заявила Морадхані. Зі звернення неясно, коли саме було записано відеоролик.

Як заявив Махмуд Морадхані, його сестру заарештували 23 листопада, коли вона з'явилася за викликом до прокуратури. Фаріде та Махмуд Морадхані - діти священнослужителя та опозиціонера Алі Техрані, який був одружений на сестрі верховного лідера Бадрі Хоссейні Хаменеї. Техрані помер у жовтні.

Протести в Ірані після смерті Махси Аміні

Масові протести в Ірані тривають з кінця вересня. Спричинила їх смерть 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за "неправильне" носіння хіджабу. За словами свідків, дівчину побили у поліцейській машині, після чого вона впала в кому, а згодом померла.

Влада Ірану стверджує, що Аміні померла від "раптової зупинки серця". Натомість її родичі наполягають, що дівчина була здорова і не мала жодних проблем із серцем.

Після загибелі Махси по всій країні розпочалися акції проти режиму. Влада Ірану жорстко придушує їх. За даними правозахисної організації Iran Human Rights (IHR), під час протестів загинули щонайменше 378 осіб, в тому числі 47 дітей. Правозахисна група Hengaw стверджує, що іранські сили безпеки останніми днями "значно збільшили застосування летальної зброї під час нападів на протестувальників".

Мітингарів, що виходять на вулиці, підтримала збірна Ірану з футболу, яка на першому матчі чемпіонату світу в Катарі не стала виконувати національний гімн.