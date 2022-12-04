ФРН чекає нової хвилі біженців з України найближчими тижнями

Федеральний уряд Німеччини очікує збільшення кількості біженців з України до ФРН найближчими тижнями, сказав посол Німеччини у Великобританії Міґель Берґер (Miguel Berger) в інтерв'ю телеканалу Sky News у неділю, 4 грудня.

"Путін продовжує тероризувати українське населення. Ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що безліч людей з урахуванням морозів будуть змушені залишити Україну. Ми очікуємо нову хвилю біженців найближчими тижнями", - заявив Берґер. За його словами, уряд ФРН не бачить з боку Кремля готовності в найближчому майбутньому піти на дипломатичне вирішення конфлікту.

За даними МВС ФРН, з початку війни до Німеччини приїхало понад мільйон українців - це один із найвищих показників у Європі. За підрахунками видання Bild am Sonntag, більше біженців прийняла лише Польща (1,5 мільйона осіб).

Російський ракетний терор України

За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти, заявив напередодні міністр оборони України Олексій Резніков. По приміських районах та селах, за даними міністра, було нанесено понад 12,3 тисячі ударів, по житлових будинках - понад 1900, а також майже 500 ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Тоді як по військовим об'єктам - понад 500.





З 10 жовтня під особливим прицілом РФ перебуває українська енергетична інфраструктура. За даними української влади, зазнала руйнувань і була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України.

На цьому тлі в кінці листопада Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму. Парламентська асамблея НАТО також ухвалила резолюцію, в якій уряди та парламенти країн-членів альянсу закликають "чітко заявити, що російська держава за нинішнього режиму є терористичною". Подібну резолюцію у жовтні одноголосно схвалила і Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ). На рівні окремих країн терористичним чинний у Росії режим визнали парламенти Литви, Латвії, Чехії, Естонії та Нідерландів.

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Лондон: Ракетні удари по Україні - приклад нової військової доктрини РФ

Ракетні удари, які Росія з жовтня завдає по українській енергосистемі, можна вважати першим прикладом реалізації концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих об'єктів - ключового положення нової військової доктрини РФ, вважають у міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, ця концепція передбачає застосування ракет великої дальності для завдання ударів по критичній національній інфраструктурі держави, а не по її збройних силах, щоб деморалізувати населення і змусити лідерів держави капітулювати.

Однак розвідка ставить під сумнів ефективність цієї стратегії, оскільки, за її даними, Росія, ймовірно, вже витратила більшу частину своїх ракет, які підходять для таких цілей. Крім того, матеріальний та психологічний ефект від ударів, швидше за все, буде меншим, ніж якби вони були у початковий період війни, оскільки українці за дев'ять місяців війни успішно мобілізувалися, йдеться в огляді.