Херсон і надалі зазнаватиме артобстрілів росіян - розвідка

278-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 28 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 28 листопада (час київський).

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Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві невеликі високоточні бомби, що дозволить Києву завдавати ударів далеко вглиб російського тилу. Дальність дії системи - 150 км. Запропонована Boeing система, що отримала назву "Бомба малого діаметра наземного базування" (GLSDB). Згідно з даними Reuters , GLSDB може бути поставлена вже навесні 2023 року. Вона поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26. Система виробляється спільно компаніями SAAB AB і Boeing і перебуває в розробці з 2019 року.



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У Слов'янську представники Служби безпеки України (СБУ) затримали двох агентів РФ у рамках контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. "Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім того, вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську. Отримані відомості окупанти планували використовувати для здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах", - повідомляє пресслужба СБУ в Telegram-каналі.

Зловмисників було затримано під час спроби передачі розвідувальної інформації окупантам. За даними слідства, затриманими виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам Росії "народну міліцію ДНР". Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот. Там зловмисники передавали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокацію українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами та докладним описом прилеглої місцевості. Для конспірації один з інформаторів росіян назвав свій акаунт жіночим ім'ям. Наразі затриманим повідомлено про підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





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Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27 відсотків порівняно з 20 відсотками на ранок неділі, повідомило НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі. "Унаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення на всій території України. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов", - зазначається в повідомленні.

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Слідчі Нацполіції України зареєстрували в деокупованих районах Харківщини загалом уже 3 289 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками під час окупації. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, лише за минулу добу було зафіксовано 42 таких злочини. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (2 897) зареєстровано за порушення законів і звичаїв війни. Ще 334 кримінальні провадження розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

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Через близькість російської артилерії нещодавно деокупований українськими силами Херсон залишається й надалі вразливим та зазнає інтенсивних обстрілів з боку росіян. На цьому наголошують автори щоденного розвідувальному огляду, поширеного міноборони Великобританії. "Попри звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України й надалі зазнає щоденних обстрілів від російської артилерії", - констатували у британській військовій розвідці. Унаслідок таких запеклих обстрілів лише 24 листопада 2022 року загинули 10 осіб, а 27 листопада 2022 року було зафіксовано 54 обстріли - найбільший досі добовий показник. "Місто є вразливим, оскільки залишається в зоні досяжності більшості російських артсистем, що нині ведуть вогонь зі східного берега Дніпра", - визнає британська розвідка. Крім того, значна частина шкоди, ймовірно, завдається Херсону внаслідок застосування Росією реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), передовсім БМ-21 "Град", додають автори аналітичного огляду.

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Окуповане російськими силами місто Нову Каховку залишили всі активні колаборанти. Таку інформацію з посиланням на дані місцевого підпілля поширив "Центр національного спротиву". "Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці. Всі активні зрадники залишили місто", - повідомив центр.

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Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин спростував заяви державних органів Республіки Білорусь про нібито велику кількість українських біженців, які намагаються потрапити з Польщі до Білорусі. "На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до Білорусі", - написав Станіслав Жарин у Twitter. Він звинуватив білоруську пропаганду в спробах і надалі фальсифікувати реальність, зокрема щодо ролі Білорусі у війні проти України. Приміром, пропаганда Мінська натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС, додав польський посадовець.



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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів на Донеччині загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних у Донецькій області - у Кураховому. Ще 4 людини в області отримали поранення", - написав він у Telegram-каналі.



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Бельгія надасть 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, він зустрівся у суботу з міністеркою закордонних справ, європейських справ та зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджою Лябіб у Національному художньому музеї України та Софії Київський. "Домовилися про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомога у збереженні української культурної спадщини", - написав український урядовець у Telegram-каналі. Він додав, що також Брюссель надає нову гуманітарну та військову допомогу Україні та приєднався до гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine".

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Росіяни обстріляли 27 листопада прикордонну Есманську громаду Сумської області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Протягом дня ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 "прильоти". Без руйнувань", - написав він у Telegram-каналі. За його словами, в інших прикордонних громадах було спокійно без обстрілів.



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Російські війська вночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - поінформував посадовець у Telegram.

Водночас Резніченко наголосив, що обстріли минулися без постраждалих. Деталі атак з'ясовуються. "У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена - переходьте у безпечні місця", - застеріг чиновник громадян.



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У міністерстві оборони Великобританії підтвердили надання української армії високоточних ракет Brimstone 2. Відповідне повідомлення поширила пресслужба британського оборонного відомства в Twitter. "У рамках свого пакета допомоги Великобританія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, ця допомога відіграє важливу роль у стримуванні агресії Росії.

22 листопада британські ЗМІ повідомили, що Лондон передав Києву вдосконалену модель ракети Brimstone з лазерним наведенням, дальність польоту якої вдвічі перевищує попередній варіант, який було поставлено близько пів року тому.

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На Донеччині Збройні сили України відбили російські атаки в районах 10 населених пунктів, ще на трьох напрямках російські агресори займають оборонні позиції, повідомляє Генеральний штаб. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у ранковому зведенні у понеділок.

Наступальні дії росіян спостерігаються на бахмутському, авдіївському та лиманському напрямках, ідеться в зведенні. Також повідомляється про масивні обстріли російськими силами населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, наголошують автори зведення.





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На Харківщині двоє чоловіків 27 листопада постраждали внаслідок вибухів мін і боєприпасів. "Трагедії сталися у селі Кочубеївка Дергачівської міської громади та селі Миколаївка Чугуївського району. Постраждалих доставлено до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області. За даними правоохоронців, 56-річний мешканець Кочубеївки у дворі свого будинку наступив на предмет, зовні схожий на міну, та отримав травму ноги. А 62-річний житель села Миколаївка зазнав травми при спробі зняти розтяжку в лісопосадці поблизу села, йдеться в повідомленні.

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У Вишгороді кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян уже досягла семи осіб, повідомив начальник головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Кількість загиблих від влучення ворожої ракети у багатоповерхівку Вишгорода вже досягла 7 осіб", - написав Нєбитов у Telegram-каналі. За його словами, загалом кількість постраждалих від атаки агресорів становить 42 особи, серед яких 6 дітей.

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ISW: Сили РФ зміцнюють позиції на сході Херсонської області

Російські сили зміцнюють свої позиції вздовж критично важливих ліній постачання на сході Херсонської області на випадок імовірного контрнаступу українських військ, пише в щоденному огляді американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на супутникові знімки.

Пріоритет російські сили віддають риттю траншей і зведенню протитанкових оборонних споруд уздовж ліній постачання, які з'єднують підрозділи РФ на лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області, в анексованому Криму та в районі Мелітополя. Ця активність демонструє, що російське військове керівництво вважає перспективу українського контрнаступу через Дніпро серйозною загрозою, переконані в ISW.

"Російські сили явно не розраховують, що зможуть перешкодити українським військам переправитися через річку, і не віддають пріоритет оборонним позиціям, щоб зупинити таку переправу. Російські військові створюють умови для тривалої оборони на сході Херсонської області, що може дозволити підготувати міцний український плацдарм на східному березі Дніпра", - констатують аналітики ISW.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак планує 28 листопада запевнити Україну у збереженні військової допомоги з боку Лондона наступного року, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на підготовлену промову глави уряду. "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року. І забезпечимо нову підтримку в протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, від якої він залежить. Захищаючи Україну, ми захищаємо самих себе", - цитує промову агентство Reuters.

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