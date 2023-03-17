Епіцентром бойових дій лишається Бахмут - Сирський (онлайн)

Бої за Бахмут тривають, війська РФ задіяли всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 17 березня.

++21:05++

Президент України Володимир Зеленський подякував МКС та "усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість" за рішення видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з України до Росії.

"Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним", - заявив він у відеозверненні.

Рішення МКС президент України назвав історичним, таким, з якого "почнеться історична відповідальність".

++20:55++

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності, заявив Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Крок з видачі ордера на арешт Путіна привітали і в низці країн ЄС, зокрема, в Латвії, Чехії, Естонії, Франції та Польщі. Західні лідери наголошують на неминучості відповідальності за воєнні злочини.

++20:25++

Міністри закордонних справ й оборони країн-членів ЄС на політичному рівні схвалять триетапний план із спільної закупівлі боєприпасів для України під час засідання Ради з питань закордонних справ Євросоюзу, яке пройде у понеділок, 20 березня, у Брюсселі. Про це журналістам повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

"Ми наразі фіналізували з країнами-членами наш проєкт щодо спільної закупівлі боєприпасів і очікуємо, що у понеділок під ним з’являться перші підписи", - сказав чиновник.

Він відмовився уточнити, які саме країни вже висловили готовність схвалити домовленість, але зауважив, що навіть якщо під час зустрічі "це буде лише кілька підписів, решта країн зможуть приєднатися до домовленості у будь-який час".

++19:40++

Війська РФ проводять наступальні дії фактично по усій східній лінії фронту, намагаючись прорвати оборону українських сил і просунутися в глибину їхніх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного. Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут, бої за місто тривають, повідомив командучач Сухопутних військ ЗСУ Олесандр Сирський, наводить його слова Military Media Center.

"Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", - наводяться словам Сирського у Telegram Military Media Center.

++19:05++

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення про заборону на в'їзд до країни 35 громадянам РФ, які підтримують війну проти України, визнавши їх персонами нон ґрата. Серед них, зокрема, ексдепутат Луганської обласної ради від "Партії регіонів" і "посол" самопроголошеного утворення "ЛНР" в РФ Родіон Мірошник.

"Латвія найрішучішим чином засуджує неспровоковану і невиправдану війну, розв'язану Росією проти України, яка триває вже більше року і в якій через жорстокість російських збройних сил щодня гинуть українські цивільні і військові, - йдеться у повідомленні МЗС Латвії. - Підтримка звірств, що здійснюються кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах, тому в'їзд таких осіб до Латвії є неприпустимим"

До переліку персон нон ґрата також потрапили низка діячів культури РФ та телеведучих, зокрема Валерія Кудрявцева, Юлія Барановська та Руслан Осташко. Також у списку - актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов і Станіслав Старовойтов, співаки Ярослав Дронов (Shaman), Надія Бабкіна та російський політолог Дмитро Євстаф'єв.

++18:35++

Україна наполягає на тому, щоб так звана "зернова угода" діяла безстроково і продовжувалася автоматично на кожні 120 днів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, аби "зернова угода" була безстроковою, і подовжувалась автоматично на 120 днів. Спроби агресора скоротити терміни продовження — це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи", - написав Шмигаль у Telegram.

Очільник українського уряду зазначив, що від початку дії цієї угоди Україна експортувала понад 24 мільйони тонн продовольства. За умов розблокування чорноморських морських шляхів Україна зможе експортувати вдвічі більше, заявив Шмигаль.

++18:00++

Деякі країни ЄС хочуть купувати боєприпаси для України за межами блоку, якщо Євросоюз не зможе їх виробляти досить багато і швидко на своїх підприємствах, повідомляє видання Euractiv.

"Ми не знаємо, чи зможе європейська промисловість виробляти відповідно до потреб. Якщо вона не зможе робити це швидко і у великих обсягах, нам слід отримати дозвіл звернутися до третії країн", - цитує Euractiv своє джерело в дипломатичних колах ЄС.

Потенційними неєвропейськими постачальниками називаються США та Південна Корея.

++17:40++

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Суд вважає їх обох особами, що, імовірно, відповідальні за скоєння воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

++17:00++

Лідер КНР Сі Цзіньпін прибуде з візитом в Москву 20-22 березня та зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, в ході візиту глави країн підпишуть два документи - заяву про поглиблення партнерства та заяву про план розвитку ключових напрямів російсько-китайської економічної співпраці до 2030 року.

Крім того, як розповів Ушаков, на переговорах піднімуть і тему війни Росії проти України.

++15:55++

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції "Європейської солідарності" Михайла Забродського у зв'язку з поданою ним заявою. У парламенті генерал-лейтенант Забродський обіймає посаду першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

У 2015-2019 роках Забродський був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, а також першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ і керівником Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у 2017 році. Удостоєний звання Герой України.

Як написав у Telegram народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Юрчишин, Забродський давно допомагає генеральному штабу ЗСУ та головнокомандувачу Валерію Залужному.

"Генерал Забродський вже давно допомагає генеральному штабу, особисто Валерію Залужному. Тож, так виглядає, обрав можливість сконцентруватися на цій ділянці", - написав Юрчишин.

++15:30++

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 19 кораблів, повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь" ЗСУ.

"Кількість ракетоносіїв зменшено до чотирьох. Як і раніше, підводних - два. Сумарний залп "Калібрами" може сягати 24 ракет", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" наголошують, що загроза ракетної атаки з боку РФ залишається досить високою, і закликають українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

+14.36++

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що мешканці тимчасово окупованих територій Херсонської області не мають доступу до базових людських потреб, зокрема медицини, освіти та соціального захисту. "Ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини вкрай важка, і з кожним днем росіяни роблять життя там усе нестерпнішим. Місцевим жителям бракує елементарного - їжі та ліків. Росіяни позбавили людей базових речей - медицини, освіти, соцзахисту тощо", - запевнив Прокудін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

++13.33++

Разом з винищувачами МіГ-29 Словаччина передасть Україні ще й зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Куб". Про таке рішення словацького уряду повідомляє місцеве видання Teraz.

++13.24++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив глибокий жаль у зв'язку з тим, що Папа Римський Франциск досі не зумів відвідати Україну з початку війни. "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", - сказав Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна . Водночас урядовець наголосив, що його мета як міністра закордонних справ - "переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою". Це, як зазначив Кулеба, передбачає створення найсильнішої з можливих коаліції підтримки альянсу, який, на його думку, досі не включає Папу Римського.

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++12.51++

Уряд Словаччини схвалив відправку 13 радянських винищувачів МіГ-29 в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Геґер. "Обіцянки треба виконувати, і коли (президент України Володимир. - Ред.) Зеленський попросив більше зброї, включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те ж саме", - прокоментував він це рішення у соціальній мережі Twitter.

++12.36++

Київська міська військова адміністрація (КМВА) оголосила плани скоротити тривалість комендантської години. Як повідомив Telegram-канал КМВА з посиланням на голову КМВА Сергія Попка, нині "триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві". "Згідно з робочим варіантом, найімовірніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - наводяться в повідомленні слова посадовця.

++12.24++

На нинішньому етапі агресивної війни проти України російські сили демонструють одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій на всій лінії фронту щонайменше з січня 2023 року. Такого висновку доходять автори щоденного аналітичного огляду британської військової розвідки, опублікованого міністерством оборони Сполученого Королівства 17 березня. "Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойову міць розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз не є сталими", - йдеться в повідомленні.

Як припускають розвідники, російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. "Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та надійною обороною всієї лінії фронту", - йдеться в огляді.

++11.46++

Спроби президента РФ Володимира Путіна заспокоїти росіян щодо стану економіки та впливу на неї війни проти України й західних санкцій, імовірно, є частиною зусиль Кремля з підготовки громадян до затяжної війни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У своєму огляді за 16 березня вони звертають увагу на промову Путіна на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців. На заході Путін запевнив слухачів, що економіка РФ стабільно зростала протягом останніх восьми місяців, а торгівля зі швидкозростаючими ринками збільшилася двозначними темпами. Західні ж санкції, за його словами, дозволять зрости російському виробництву, яке заповнить звільнені іноземними компаніями ніші.

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Аналітики ISW зауважують, що зображення Путіним російської економіки як здорової та стійкої до тиску суперечить наявним проблемам з поставками в умовах санкцій, боротьбою російської оборонної промисловості за задоволення потреб військових і прогнозованим самим же Кремлем значним дефіцитом бюджету.

++11.05++

Російські окупаційні війська завдали авіаударів по місту Авдіївка Донецької області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Росіяни завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці. Жертв немає. Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають", - написав Єрмак у Telegram-каналі. У дописі Єрмак також пошив світлину зруйнованої внаслідок російських обстрілів житлової багатоповерхівки в Авдіївці.



Згодом голова Донецької ОВА Павло Кириленко також підтвердив, що внаслідок російських авіаударів по Авдіївці обійшлося без жертв.

++10.54++

У нейтральній Швейцарії після початку війни Росії проти України змінилося ставлення до Північноатлантичного союзу. Опитування, проведене на замовлення міністерства оборони Швейцарії, вперше виявило, що більша частина населення країни виступає за зближення з НАТО. Якщо роком раніше такої позиції дотримувалися 45 відсотків швейцарців, то тепер - 55 відсотків. 53 відсотки респондентів вважають, що нейтральний статус їхньої країни дає змогу планувати оборону спільно з НАТО. Водночас дві третини швейцарців висловилися проти вступу їхньої країни до Північноатлантичного альянсу.

++10.15++

Британська армія придбає у Швеції в березні 14 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) Archer на заміну системам, поставленим Лондоном Києву, повідомляє спеціалізоване видання Defense news із посиланням на міноборони Великобританії. "Перші 14 артилерійських систем Archer надійдуть до британської армії цього місяця і будуть повністю готові до застосування до наступного квітня. Вони стануть тимчасовою заміною 32 САУ AS-90, які Сполучене Королівство пожертвувало Збройним силам України", - наводить видання витяги із заяви відомства.

САУ Archer перебуватимуть на озброєнні британської армії, доки вона не отримає новіших зразків мобільної артилерії в рамках програми, яка передбачає реалізацію подібних поставок наприкінці 2020-х років.

++08.54++

Китайські підприємства поставили в Росію щонайменше тисячу рушниць, а також різноманітну амуніцію та обладнання, яке можна використовувати для війни проти України, повідомило американське видання Politico. Проаналізована журналістами інформація від агрегатора митних даних Import Genius свідчить, що щонайменше одне з підприємств-постачальників пов'язане з китайською державою.

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++08.40++

За минулу добу внаслідок російських обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, 8 дістали поранення, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Торецьку та селі Красногорівка. Ще 8 осіб в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі.

++07.58++

Міноборони Бельгії озвучило намір передати ЗСУ 240 військових вантажівок, повідомляє видання De Standaard. Очікується, що перша партія з 240 вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat поїде до України вже наступного тижня. Дотепер бельгійське військо використовувало загалом 400 одиниць вантажівок Volvo, які перебувають в експлуатації з початку 1990-х років. Планувалося, що в рамках переоснащення бельгійського війська, ці машини мали поступово виводити з експлуатації. Утім, у міноборони європейської країни запевняють, що армійські вантажівки, які тепер передадуть Україні, в цілком задовільному стані.

++07.24++

Сили оборони України відбили протягом минулої доби понад 70 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці штабу.

Зазначається, що на куп'янському та лиманському напрямках російські агресори намагалися прорвати оборону українських військ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. На бахмутському напрямку тривають спроби росіян штурмувати Бахмут. Українськими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках фіксувалися наступальні дії росіян у районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту минулої доби найбільше російських атак було поблизу Мар'їнки - 12. Усі - відбиті, йдеться в зведенні.

Також за минулу добу російські окупаційні сили завдали 5 ракетних і 18 авіаційних ударів та вчинили 73 обстріли із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Натомість українська авіація, артилерія і ракетні війська за добу вразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомили в штабі."Минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції", - йдеться в зведенні.

