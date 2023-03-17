Китайські компанії продають РФ зброю та амуніцію - Politico

Під час війни Росії проти України з Китаю до РФ поставлялися рушниці, дрони та бронежилети через Туреччину і ОАЕ, пише Politico з посиланням на митні дані.

Китайські підприємства поставили в Росію щонайменше тисячу рушниць, а також різноманітну амуніцію та обладнання, яке можна використовувати для війни проти України. Про це повідомило в четвер, 16 березня, американське видання Politico . Проаналізована журналістами інформація від агрегатора митних даних Import Genius свідчить, що щонайменше одне з підприємств-постачальників пов'язане з китайською державою.

Так, один із найбільших державних оборонних підрядників у Китаї, компанія China North Industries Group Corporation Limited, відправила російській компанії "Техкрим" у 2022 році штурмові рушниці CQ-A, що є фактично копіями американських М16. За документами ця продукція була проведена як "цивільні мисливські рушниці".

Підтверджень використання російськими силами в Україні гвинтівок поки що немає. Водночас там уже помітили китайські безпілотники марки DJI від компанії Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, що перебуває під санкціями США.

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Товари "подвійного призначення" з Китаю в Росію

Росія також отримала деталі для безпілотників китайського виробництва від цієї компанії. 12 партій запчастин, що включають акумулятори і камери, надійшли в РФ через ОАЕ.

Крім того, з Китаю до Росії через Туреччину наприкінці 2022 року відправили китайські бронежилети. Це був вантаж у понад 12 тонн.

Згідно з даними, Китай не постачає Росії значну кількість озброєнь безпосередньо для підтримки бойових дій в Україні. Однак, як з'ясували журналісти, з КНР до РФ надходять товари "подвійного призначення" - це обладнання, яке можна замовити звичайними комерційними шляхами, але потім задіяти у військових цілях.

Це - перше підтвердження того, що Китай здійснює поставки рушниць і бронежилетів у Росію, а також провадить подальші поставки безпілотників і запчастин до них.

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