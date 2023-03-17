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Володимир ПутінФото: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images
КонфліктиРосійська Федерація

Путін готує росіян до затяжної війни - ISW

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Заспокоєння Путіна щодо стану економіки РФ є частиною зусиль Кремля з підготовки росіян до затяжної війни, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Спроби президента РФ Володимира Путіна заспокоїти росіян щодо стану економіки та впливу на неї війни проти України й західних санкцій, імовірно, є частиною зусиль Кремля з підготовки громадян до затяжної війни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму огляді за четвер, 16 березня, вони звертають увагу на промову Путіна на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців. На заході Путін запевнив слухачів, що економіка РФ стабільно зростала протягом останніх восьми місяців, а торгівля зі швидкозростаючими ринками збільшилася двозначними темпами. Західні ж санкції, за його словами, дозволять зрости російському виробництву, яке заповнить звільнені іноземними компаніями ніші.

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Аналітики ISW зауважують, що зображення Путіним російської економіки як здорової та стійкої до тиску суперечить наявним проблемам з поставками в умовах санкцій, боротьбою російської оборонної промисловості за задоволення потреб військових і прогнозованим самим же Кремлем значним дефіцитом бюджету.

"Путін, ймовірно, намагався заспокоїти російську громадськість, тоді як Кремль дедалі частіше дає зрозуміти росіянам, що збирається вести затяжну війну в Україні та неявно прирікає російську економіку на невизначений період жорстких західних санкцій", - пишуть вони.

Крім того, в своєму огляді ISW згадали й візит правителя Сирії Башара Асада до Москви 16 березня для переговорів з Путіним. Експерти зауважують, що Асад підтримав довготривалу інформаційну операцію РФ щодо розгортання в Сирії російської гіперзвукової зброї. Також сирійський правитель заявив, що визнає окуповані Росією території України частиною РФ, наголошується в огляді.

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