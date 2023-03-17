Латвія оголосила 35 росіян персонами нон ґрата

У список були внесені 35 громадян Російської Федерації, які підтримують війну проти України. Усім їм заборонили в'їзд до Латвії.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення про заборону на в'їзд до країни 35 громадянам РФ, які підтримують війну проти України, визнавши їх персонами нон ґрата. Серед них, зокрема, ексдепутат Луганської обласної ради від "Партії регіонів" і "посол" самопроголошеного утворення "ЛНР" в РФ Родіон Мірошник.

Рішення убуло ухвалене відповідно до частини другої статті 61 Закону про імміграцію, за яким їм заборонили в'їзд до Латвії на невизначений період часу, повідомляє МЗС Латвії у п'ятницю, 17 березня.

"Латвія найрішучішим чином засуджує неспровоковану і невиправдану війну, розв'язану Росією проти України, яка триває вже більше року і в якій через жорстокість російських збройних сил щодня гинуть українські цивільні і військові, - йдеться у повідомленні МЗС Латвії. - Підтримка звірств, що здійснюються кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах, тому в'їзд таких осіб до Латвії є неприпустимим"

До переліку персон нон ґрата також потрапили низка діячів культури РФ та телеведучих, зокрема Валерія Кудрявцева, Юлія Барановська та Руслан Осташко. Також у списку - актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов і Станіслав Старовойтов, співаки Ярослав Дронов (Shaman), Надія Бабкіна та російський політолог Дмитро Євстаф'єв.

Латвія анулювала ліцензію "Дождя"

На початку грудня 2022 року влада Латвії анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь". Перше попередження телеканалу винесли через відсутність в ефірі доріжки латиською мовою. Згодом канал оштрафували на 10 тисяч євро за те, що в його ефірі російську армію назвали "нашою", а також показали карту РФ, яка включала анексований Росією український Крим.

А 1 грудня ведучий Олексій Коростельов, пропонуючи глядачам каналу повідомляти про порушення під час мобілізації в Росії на війну проти України, сказав: "Багато з історій, написаних на нашу пошту та Telegram-бот, стають опублікованими. І ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та просто елементарними зручностями на фронті”.

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