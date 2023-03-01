Експорт ЄС до України зріс до довоєнного рівня (онлайн)

За даними Eurostat, частка від загального обсягу експорту ЄС становила до України 1,5 відсотка у грудні, що перевищує показники лютого 2022 року. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 1 березня (час київський).

++18:55++

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш наголосив, що допомога Берліна має вирішальне значення для України, яка вже понад рік обороняється від російського вторгнення. "З латвійської точки зору, підтримка Німеччини є ключем для виживання України", - заявив керівник латвійського уряду після зустрічі у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). За словами Каріньша, для перемоги Україні необхідна завзятість в обороні своєї території, оскільки президент РФ Путін не відмовиться легко від своїх намірів.

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++18:30++

Експорт ЄС до України зріс до довоєнного рівня

Експорт Європейського Союзу до України на кінець 2022 року зріс до довоєнного рівня, свідчать дані статистичного відомства ЄС Eurostat. Частка

від загального обсягу експорту ЄС становила до України 1,5 відсотка у грудні, що дещо перевищує показник лютого 2022 року - 1,2 відостка. Частка імпорту з України становила 1,0 відсотка, що трохи нижче рівня 1,1 відсотка у лютому 2022 року. Як відомо, після російського вторгнення в Україну

торгівля ЄС з Україною спочатку обвалилася. Найважливішими товарами, якими торгують Україна та ЄС, є соняшникова олія, кукурудза та ріпак.

++17:55++

Білоруський правитель Олександр Лукашенко у Пекіні заявив про свою повну підтримку китайського плану мирного врегулювання в Україні.

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++17:30++

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції

Україна отримала від Швеції чотири катери, які можна використати як понтонні переправи, та 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини. Конструкції оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію. "В умовах російської агресії тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни", - заявила пресслужба міністерства інфраструктури України. Окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

++16:55++

Парламент Угорщини розпочав дебати щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Держсекретар у МЗС Петер Шараї виступив від імені уряду Віктора Орбана за ратифікацію протоколів про вступ. Згідно з оновленим розкладом парламентських засідань, голосування у Будапешті може відбутися у другій половині березня.

++16:15++

У річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру президент України Володимир Зеленський заявив, що держава-терорист буде притягнута до повної відповідальності загеноцидну війну, і кожен убивця постане перед судом. "Через десятиліття після трагедії Бабиного Яру ця земля і ця пам'ять зазнали нового знущання. Російські терористи вдарили ракетами. 1 березня 2022 року був скоєний цей російський злочин - проти історії, проти людяності, проти Києва й України", - написав Зеленський у Telegram. "Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом. Історичну справедливість буде відновлено. Життя та Україна переможуть!" - заявив президент.

++15:20++

Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що перегляд чи нове вивчення Москвою рішення щодо призупинення ДСНО (договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. - Ред.) залежить від "ознак здорового глузду Сполучених Штатів щодо того, що вони здійснюють щодо України". Рябков, згідно з повідомленням "Інтерфакс", також сказав, що РФ та США "обговорюють по закритих каналах тематику" СНО.

++15:00++

Російська армія за період повномасштабного вторгнення в Україну втратила більше військовослужбовців, ніж за весь період після Другої світової війни. До того ж РФ зазнає втрат вищими темпами, ніж у будь-якому іншому конфлікті, ідеться у звіті американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). "За оцінками CSIS, у період з лютого 2022 року по лютий 2023 року в Україні загинуло від 60 000 до 70 000 російських військовослужбовців. Ці оцінки охоплюють рядових російських солдатів зі збройних сил Росії, Росгвардії, Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони; бойовиків проросійських організацій, таких як "Донецька народна міліція" і "Луганська народна міліція"; і бойовиків із таких приватних військових компаній, як група "Вагнера". Загалом за перший рік війни Росія втратила від 200 000 до 250 000 осіб - поранених, убитих і зниклих безвісти", - зазначається у звіті.

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++14:25++

У Києві та області оголошували повітряну тривогу через нерозпізнаний повітряний об'єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. "Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об'єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

++14:00++

У Кремлі відреагували на заяву Києва про непричетність українців до безпілотників, що впали в Росії напередодні. "Ми йому не віримо", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

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++13.35++

Міноборони РФ заявило про "масовану атаку" українських безпілотників на об'єкти в Криму 28 лютого. "Шість українських ударних безпілотних засобів було збито засобами ППО. Ще чотири українських безпілотних літальних апарати - виведено з ладу", - йдеться у зведенні російського відомства. Там стверджують, що жертв і пошкоджень немає.

Президентка Угорщини закликала парламент підтримати розширення НАТО

++12.58++

У зв'язку з початком дискусії в парламенті Угорщини щодо ратифікації заявок Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО, президентка країни Каталін Новак закликала депутатів підтримати це рішення. Відповідну заяву вона оприлюднила у Facebook. "Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національна асамблея ухвалить мудре рішення якомога швидше!" - написала Новак.

++12.20++

Німеччина занепокоєна нарощуванням військового потенціалу Ірану, у тому числі через постачання безпілотників до Росії, йдеться в заяві міністерства закордонних справ Німеччини.

У відомстві також звертають увагу на перевищення ліміту збагаченого урану в Іраніі жорстокі репресії проти власного населення.

++12.00++

Телефонні розмови Шольца з Путіним не записуються, заявили у Федеральному архіві ФРН. Це стосується всіх переговорів канцлера на тему війни, уточнив глава архіву Німеччини Міхаель Хольман (Michael Hollmann) в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung. За його словами, фіксуються тільки тези бесід.

Низка опозиційних політиків у Німеччині раніше висловлювали припущення, що канцлер Олаф Шольц зволікав із постачанням зброї Україні через те, що Путін міг погрожувати йому ядерною зброєю під час переговорів. Сам Шольц це заперечував.

++11.15++

Україна вистояла і перемогла зимовий терор РФ, наголосив український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у перший день весни. "1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - написав він у Facebook.

Міністр додав, що "переміг і ЄС, який усупереч московському реготу також не замерз без російського газу". "Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - написав Кулеба.

За словами глави МЗС, перша поразка РФ була тоді, коли Україна з перших хвилин наступу не дозволила Путіну "паралізувати себе страхом". "Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу", - зазначив Кулеба. Третьої поразки зазнала РФ на дипломатичному фронті, вважає глава МЗС, а четверта поразка - втрата Росією великої кількості окупованих територій України через ефективний контрнаступ.

"До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати", - написав Кулеба.

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++10.30++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що Україна не запускала дрони на територію РФ.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома… - У РФ наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури…", - написав він у Twitter.

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++09.20++

1 березня в індійському Делі розпочинається дводенний саміт міністрів закордонних справ країни Великої двадцятки (G20), в якому мають взяти участь, зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і голова МЗС Китаю Цінь Ган.

"Враховуючи характер і ситуацію, що розвивається в російсько-українському конфлікті, це буде важлива тема для обговорення", - зазначив очільник МЗС Індії Вінай Кватра. Водночас він висловив впевненість, що питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною безпекою та добривами, на які впливає війна, також отримають "належну увагу".

++08.45++

Росія, ймовірно, вичерпала запаси дронів-камікадзе і тепер намагатиметься їх поповнити, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що 27 лютого, за даними українських посадовців росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе "Shahed", до цього в останнє їх використовували 15 лютого.

При цьому в Лондоні звертають увагу на те, що дрони були запущені з нової локації: якщо з середини грудня 2022 року їх запускали виключно з Краснодарського краю РФ, через Азовське море, то тепер, наймовірніше, з Брянської області Росії. Наявність другого пускового майданчика дасть росіянам додаткову лінію нападу, ближчу до Києва. Це, ймовірно, зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську ППО", - йдеться у звіті.

Росія посилює інформаційні атаки на тлі невдач на фронті - ISW

++08.25++

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пов'язав зростання кількості фейкових попереджень з боку офіційних посадовців з невдачами на полі бою в Україні. Це зокрема інформаційні закиди з боку міноборони РФ на адресу США щодо нібито планів застосувати отрутохімікати в Україні, нові ядерні погрози Путіна і звинувачення України в підготовці до вторгнення в Придністров'я.

Усе це свідчить про те, що "російські офіційні особи дедалі частіше намагаються пом'якшити інформаційний вплив відсутності успіхів Росії на полі бою", констатують в ISW, зазначаючи, що й раніше спостерігали подібну інформаційну тактику РФ під час військових невдач в Україні.

"Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть", - підсумували аналітики ISW.

++07.40++

Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч заявив, що Пентагон поки що не вияв випадки нецільового використання американської допомоги Україні, повідомила агенція AP.

Сторч зробив таку заяву на слуханнях у Палаті представників США, говорячи допомогу Києву. "При цьому він попередив, що розслідування стосовно цього питання все ще перебувають на ранніх етапах", - пише агенція. Сторч заявив, що його відомство отримало низку свідчень, які потребують перевірки. "Він кілька разів повторив, що не хоче говорити про ще не завершені розслідування", - повідомляє Associated Press.

++07.00++

Минулої доби українські війська відбили понад 85 атак - на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє генштаб ЗСУ. Російські окупанти завдали двох ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із двома "Шахедами-136". 68 Зафіксовано 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждали серед цивільних.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ", - додали в ЗСУ.

Також українська сторона стверджує, що російські військові, що дислокуються у селі Перевальне Сімферопольського району, евакуювали свої сім'ї із Криму.

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