У міноборони назвали десять головних перемог України за рік
Степан Смишляєв
35 хв. тому
10 головних військових перемог України за рік спротиву агресії РФ перерахувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також зазначила, що ЗСУ "де-факто вже стали армією НАТО".
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у четвер, 23 лютого, перерахувала головні військові перемоги України за рік спротиву повномасштабній агресії Росії. Список вона оприлюднила у своєму каналі в Telegram.
Серед головних військових досягнень:
Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року;
Масовий спротив мирного населення на тимчасово окупованих територіях;
Вигнання російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року;
Знищення флагманського крейсера російського чорноморського флоту "Москва" у квітні 2022 року;
Вигнання російських військ з острову Зміїний у червні 2022 року;
Знищення системи логістики військ РФ в південних і східних регіонах України у червні-серпні 2022 року;
Вигнання російських підрозділів з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року;
Вигнання окупаційних військ з правобережжя Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року;
Успішні дії української системи протиповітряної оборони у жовтні 2022-лютому 2023 року;
Маляр також зауважила, що за рік російського вторгнення Україна суттєво посилила свої військові спроможності "від приготування коктейлів молотова 24 лютого 2022 року" до підготовки у 2023 році українських екіпажів до бою на танках союзників". "З точки зору озброєння наша армія де-факто вже стала армією НАТО", - наголосила заступниця міністра.
Вона додала, що вже формуються танкові підрозділи і "ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї". "Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети. Невдовзі отримаємо системи Patriot і SAMP/T, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним", - зазначила Маляр.
Також вона пообіцяла, що в 2023 році "ми побачимо на полі бою більше якісного озброєння та техніки українського виробництва".