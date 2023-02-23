У міноборони назвали десять головних перемог України за рік

10 головних військових перемог України за рік спротиву агресії РФ перерахувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також зазначила, що ЗСУ "де-факто вже стали армією НАТО".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у четвер, 23 лютого, перерахувала головні військові перемоги України за рік спротиву повномасштабній агресії Росії. Список вона оприлюднила у своєму каналі в Telegram.

Серед головних військових досягнень:

Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року; Масовий спротив мирного населення на тимчасово окупованих територіях; Вигнання російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року; Знищення флагманського крейсера російського чорноморського флоту " Москва " у квітні 2022 року; Вигнання російських військ з острову Зміїний у червні 2022 року; Знищення системи логістики військ РФ в південних і східних регіонах України у червні-серпні 2022 року; Вигнання російських підрозділів з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року; Вигнання окупаційних військ з правобережжя Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року; Успішні дії української системи протиповітряної оборони у жовтні 2022-лютому 2023 року; Стримування російського наступу в східних регіонах України у грудні 2022-лютому 2023 року.

Де-факто армія НАТО

Маляр також зауважила, що за рік російського вторгнення Україна суттєво посилила свої військові спроможності "від приготування коктейлів молотова 24 лютого 2022 року" до підготовки у 2023 році українських екіпажів до бою на танках союзників". "З точки зору озброєння наша армія де-факто вже стала армією НАТО", - наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що вже формуються танкові підрозділи і "ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї". "Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети. Невдовзі отримаємо системи Patriot і SAMP/T, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним", - зазначила Маляр.

Також вона пообіцяла, що в 2023 році "ми побачимо на полі бою більше якісного озброєння та техніки українського виробництва".