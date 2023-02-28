У Підмосков'ї біля станції "Газпрому" впав безпілотник

У вівторок у декількох регіонах Росії падали безпілотники. У Підмосков’ї дрон впав біля газо-компресорної станції "Газпрому".

У Росії в Коломенському районі Московської області у вівторок, 28 лютого, впав безпілотник. Як пишуть російські ЗМІ, об'єкт було виявлено за кілька метрів від території газокомпресорної станції "Газпрому". За попередніми даними, вибуху не було.

Інформацію про падіння дрона підтвердив губернатор регіону Андрій Воробйов. У своєму Telegram-каналі він написав, що "ціллю, мабуть, був об'єкт цивільної інфраструктури, він не постраждав". За його словами, жертв і руйнувань на землі немає. "ФСБ та інші компетентні органи займаються ситуацією, безпеці мешканців нічого не загрожує", - додав Воробйов.

Пропагандистській агенції ТАСС у правоохоронних органах РФ заявили, що цей безпілотник "виявився іноземним".

Міноборони РФ також звинуватило Україну в атаках БПЛА 28 лютого на об'єкти цивільної інфраструктури в Росії в Краснодарському краї і республіці Адигея.

НЛО та вибухи в Росії 28 лютого

У ніч на 28 лютого в місті Туапсе Краснодарського краю сталася пожежа на нафтобазі "Роснефти". У адміністрації міста розповіли, що пожежу на площі 200 квадратних метрів після "нічних вибухів" загасили, нафтові резервуари не зачеплено і "приводу для занепокоєння немає".

У Бєлгороді заявили, що знайшли уламки трьох безпілотниківі один нібито залетів у вікно квартири. "Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибиті вікна, десь незначно пошкоджені автомобілі", - повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Крім того, в російському Санкт-Петербурзі у вівторок закривали аеропорт "Пулково". Причиною був непізнаний літаючий об'єкт у повітрі. У небо здійняли військові літаки.

Читайте також: Українські війська з вересня знищили понад 650 крилатих ракет і 610 дронів РФ