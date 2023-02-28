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Аеропорт "Пулково" не приймає літаки
Аеропорт "Пулково" не приймає літакиФото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/S. Ruslan
КонфліктиРосійська Федерація

Аеропорт у Санкт-Петербурзі закривали через невідомий об'єкт

Аліна Коломієць
7 год. тому

У Санкт-Петербурзі в аеропорту "Пулково" призупиняли всі польоти через невідомий літаючий об'єкт. У небо підіймали російські винищувачі.

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У російському Санкт-Петербурзі у вівторок, 28 лютого, закрили аеропорт "Пулково". Причина - непізнаний літаючий об’єкт у повітрі. У небі перебувають військові літаки.

Як повідомляють російські ЗМІ й Telegram-канали, в аеропорту оголошений план "Килим". Це означає вимогу негайної посадки або виведення з району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі, крім військових і рятувальних. 

За даними сервісу Flightradar, літаки облітають "Пулково" або літають кругами поруч, якщо їм потрібно приземлитися в Санкт-Петербурзі.

Дані сайту flightradar станом на 08:13 28 лютого
Дані сайту flightrada станом на 08:13 28 лютогоФото: flightradar24.com

Міська влада повідомила на своєму офіційному Telegram-каналі, що зупинила всі польоти в аеропорту до 12:00 за місцевим часом.

Російська агенція ТАСС повідомляє, що повітряний простір у радіусі 200 кілометрів навколо "Пулково" буде закрито до 13:20 за московським часом.

Оновлено. О 12:30 за московським часом влада Санкт-Петербургу повідомила про відновлення роботи аеропорту "Пулково". Інших деталей щодо літального об'єкта, через якого закривали небо, не надали.

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У ніч на 28 лютого в місті Туапсе Краснодарського краю РФ цієї сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти" нібито через удари БПЛА. А у Бєлгороді увечері напередодні заявляли про атаку трьох українських безпілотників, які зачепили житлові квартали.

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