Україна з вересня знищила понад 650 ракет і 610 дронів РФ

Відколи почались масовані удари РФ по енергетиці, ППО знищила понад 650 російських крилатих ракет і більше 610 іранських ударних дронів, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Сили оборони України з вересня минулого року знищили понад 650 російських крилатих ракет і більше 610 іранських ударних дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Лише з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та більше 610 іранських ударних дронів", - сказав він в інтерв'ю інформаційному агентству міністерства оборони АрміяInform, опублікованому ввечері 25 лютого.

Саме з вересня, за словами Олещука, російські окупаційні війська розпочали "нову хвилю терору проти мирного населення України, застосовувавши тактику комбінованих ракетно-дронових атак". "Цілили по критичній інфраструктурі, аби зламати українців, занурити у пітьму, заморозити людей, змусити владу піти на поступки. Підрозділи ППО (протиповітряної оборони. - Ред.) навчилися збивати і їх. Щоразу покращуючи статистику збитих", - зазначив він.

Олещук нагадав, що з початку повномасштабної війни Україна значно посилила свою ППО завдяки отриманню від союзників зенітних ракетних комплексів NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та інших. Нині очікується отримання зенітних комплексів Patriot і SAMP/T. "Вони істотно посилять систему протиповітряної оборони нашої держави", - наголосив командувач Повітряних сил.

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Атаки РФ на енергосистему України

11 вересня війська РФ ударили по Харківській теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а з 10 жовтня завдали 14 масованих ракетних і 16 атаки з дронів по українських енергетичних об'єктах.

Через це та часткову окупацію Україна втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності теплових електростанцій (ТЕС) і 33 відсотки блочних ТЕЦ, що призвело до значного дефіциту в енергосистемі, і як наслідок - до відключень світла.

Втім, вже третій тиждень енергетична система працює в бездефіцитному режимі. Міністр енергетики України Герман Галущенко сподівається, що ліміти на споживання електроенергії "не знадобляться взагалі для областей найближчим часом".

Нагадаємо, від 15 лютого Росія не запускала ударні безпілотники іранського виробництва по Україні. Це може свідчити про вичерпання їхніх запасів, вважає військова розвідка міністерства оборони Великобританії.

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