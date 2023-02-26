Україна з вересня знищила понад 650 ракет і 610 дронів РФ
Олександр Куницький
2 год. тому
Відколи почались масовані удари РФ по енергетиці, ППО знищила понад 650 російських крилатих ракет і більше 610 іранських ударних дронів, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.
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Сили оборони України з вересня минулого року знищили понад 650 російських крилатих ракет і більше 610 іранських ударних дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Лише з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та більше 610 іранських ударних дронів", - сказав він в інтерв'ю інформаційному агентству міністерства оборони АрміяInform, опублікованому ввечері 25 лютого.
Саме з вересня, за словами Олещука, російські окупаційні війська розпочали "нову хвилю терору проти мирного населення України, застосовувавши тактику комбінованих ракетно-дронових атак". "Цілили по критичній інфраструктурі, аби зламати українців, занурити у пітьму, заморозити людей, змусити владу піти на поступки. Підрозділи ППО (протиповітряної оборони. - Ред.) навчилися збивати і їх. Щоразу покращуючи статистику збитих", - зазначив він.
Олещук нагадав, що з початку повномасштабної війни Україна значно посилила свою ППО завдяки отриманню від союзників зенітних ракетних комплексів NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та інших. Нині очікується отримання зенітних комплексів Patriot і SAMP/T. "Вони істотно посилять систему протиповітряної оборони нашої держави", - наголосив командувач Повітряних сил.
11 вересня війська РФ ударили по Харківській теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а з 10 жовтня завдали 14 масованих ракетних і 16 атаки з дронів по українських енергетичних об'єктах.
Через це та часткову окупацію Україна втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності теплових електростанцій (ТЕС) і 33 відсотки блочних ТЕЦ, що призвело до значного дефіциту в енергосистемі, і як наслідок - до відключень світла.
Нагадаємо, від 15 лютого Росія не запускала ударні безпілотники іранського виробництва по Україні. Це може свідчити про вичерпання їхніх запасів, вважає військова розвідка міністерства оборони Великобританії.