Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк
Степан Смишляєв
2 год. тому
Київ веде оборонну війну, щоб звільнити захоплені РФ землі і не наносить ударів по території Росії, заявив Михайло Подоляк. Дрони, які фіксують над сусідньою країною, він назвав "внутрішніми атаками".
https://p.dw.com/p/4O6qx
Реклама
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українські військові не наносять ударів по території Росії. "Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…" - написав він у Twitter у середу, 1 березня.
Подоляк також зауважив, що в Росії "наростають процеси паніки й розпаду", проявом яких він назвав "збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури".
Дрони над Росією
Напередодні російські медіа і офіційні особи повідомили про падіння безпілотних літальних апаратів одразу в декількох регіонах РФ. Один з БПЛА впав у Московській області, за кілька метрів від території газокомпресорної станції "Газпрому". Державні медіа РФ повідомили, що безпілотник "виявився іноземним", також лунали заяви, що це - український дрон-камікадзе.
Губернатор прикордонної Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у столиці регіону знайшли уламки трьох безпілотників. Про падіння БПЛА в своєму регіоні повідомив і очільник Адигеї Мурат Кумпілов. Ця республіка знаходиться східніше окупованого Криму і не має безпосереднього кордону з Україною.
Найбільший інцидент стався у місті Туапсе Краснодарського краю РФ (межує з Кримом і виходить до Азовського моря): там зайнялася пожежа на нафтобазі "Роснефти". У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, за повідомленням ЗМІ, їм передував проліт дронів.
Також 28 лютого закривали повітряний простір над Санкт-Петербургом через "невідомий об'єкт".
Атака на Крим
У середу, 1 березня, російське міністерство оборони заявило про "масовану атаку" безпілотників на об'єкти Кримського півострова. Росіяни стверджують, що їхня протиповітряна оборона збила шість українських ударних безпілотників, ще чотири - вивели з ладу засоби радіоелектронної боротьби.
У кримських пабліках вночі повідомляли про низку вибухів в районі Євпаторії і села Чорноморське.