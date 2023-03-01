Україна не завдає ударів по території Росії - Подоляк

Київ веде оборонну війну, щоб звільнити захоплені РФ землі і не наносить ударів по території Росії, заявив Михайло Подоляк. Дрони, які фіксують над сусідньою країною, він назвав "внутрішніми атаками".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українські військові не наносять ударів по території Росії. "Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…" - написав він у Twitter у середу, 1 березня.

Подоляк також зауважив, що в Росії "наростають процеси паніки й розпаду", проявом яких він назвав "збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури".

Дрони над Росією

Напередодні російські медіа і офіційні особи повідомили про падіння безпілотних літальних апаратів одразу в декількох регіонах РФ. Один з БПЛА впав у Московській області, за кілька метрів від території газокомпресорної станції "Газпрому". Державні медіа РФ повідомили, що безпілотник "виявився іноземним", також лунали заяви, що це - український дрон-камікадзе.

Губернатор прикордонної Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у столиці регіону знайшли уламки трьох безпілотників. Про падіння БПЛА в своєму регіоні повідомив і очільник Адигеї Мурат Кумпілов. Ця республіка знаходиться східніше окупованого Криму і не має безпосереднього кордону з Україною.

Найбільший інцидент стався у місті Туапсе Краснодарського краю РФ (межує з Кримом і виходить до Азовського моря): там зайнялася пожежа на нафтобазі "Роснефти". У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, за повідомленням ЗМІ, їм передував проліт дронів.

Також 28 лютого закривали повітряний простір над Санкт-Петербургом через "невідомий об'єкт".

Атака на Крим

У середу, 1 березня, російське міністерство оборони заявило про "масовану атаку" безпілотників на об'єкти Кримського півострова. Росіяни стверджують, що їхня протиповітряна оборона збила шість українських ударних безпілотників, ще чотири - вивели з ладу засоби радіоелектронної боротьби.

У кримських пабліках вночі повідомляли про низку вибухів в районі Євпаторії і села Чорноморське.

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