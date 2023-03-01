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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв захищати територію країн Балтії, що входять до НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (архівне фото)Фото: Svea Pietschmann/ZDF/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц обіцяє захистити "кожен сантиметр території НАТО"

Валерій Сааков
50 хв. тому

Берлін запевнив країни Балтії у повному захисті. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв захистити "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив країни Балтії у повному захисті їхньої територіальної цілісності завдяки членству в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 1 березня, після зустрічі з прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшом у Берліні. На спільній пресконференції Шольц підтвердив свою відданість захисту території НАТО.

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"Як союзники ми єдині: у разі нападу ми спільно захищатимемо кожен квадратний сантиметр території НАТО", - сказав канцлер Німеччини, цитує dpa. Очільник німецького уряду також додав, що такі слова - важливий сигнал для країн Балтії.

Берлін і ключове значення для виживання України

Водночас прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш наголосив своєю чергою, що допомога Берліна має вирішальне значення для України, яка вже понад рік обороняється від російського вторгнення. "З латвійської точки зору, підтримка Німеччини є ключем для виживання України", - заявив керівник латвійського уряду. За словами Каріньша, для перемоги Україні необхідна завзятість в обороні своєї території, оскільки президент РФ Володимир Путін не відмовиться легко від своїх намірів.

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Крім того, очільник латвійського уряду висловився також за прийом України в склад НАТО після завершення війни. За його словами, Україні потрібно надати не лише перспективу членства в ЄС, а й в НАТО, передає мовник Deutschlandfunk.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв захищати територію країн Балтії, що входять до НАТО

Шольц обіцяє захистити "кожен сантиметр території НАТО"

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