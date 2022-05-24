Армія РФ обстріляла Балаклію на Харківщині: є жертви

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 25 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи, 25 травня (час київський).

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Російські війська обстріляли місто Балаклію Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "За нашою інформацією, це місто було обстріляне окупантами знову", - сказав Синєгубов на брифінгу, передає "Інтерфакс". Він не уточнив про постраждалих. Водночас, за попередньою інформацією волонтера, радниці голови Харківської облради Наталії Попової, внаслідок обстрілу дві особи загинули, семеро поранених.

"Попередньо: семеро людей дістали поранень. Зокрема, одна дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані. Молимося за її здоров'я. Дві людини, на жаль, загинули", - написала Попова у Facebook.

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МЗС України засуджує "паспортизацію" мешканців Запорізької та Херсонської областей. "Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків. Це рішення не вплине на приналежність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства. У міністерстві додали, що таке рішення є черговим свідченням "злочинної мети війни Росії проти України - загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле".

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Україна не поступиться ні територіями, ні громадянами, ні суверенітетом, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк . Він зазначив, що також не може йтися про заморожування конфлікту, адже це стане "війною, відкладеною у часі". "Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", - наголосив Подоляк. Він обурився пропозиціями деяких західних політиків Україні піти на компроміс з Росією. "Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку - жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію", - написав Подоляк у Telegram та додав, що найкоротший шлях до завершення війни - "зброя, санкції та фінансова допомога Україні", а не пропозиції "подарувати Росії Схід і Південь".

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На Харківщині 45 відсотків автодоріг державного значення (1 059 км автошляхів) зазнали значних руйнувань через бойові дії, повідомив начальник Служби автомобільних доріг регіону Андрій Алексєєв. Він також додав, що зруйновано 16 штучних споруд (мости, шляхопроводи, естакади, тунелі тощо). "Частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях. Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати", - зазначив Алексєєв.

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У міністерстві оборони України повідомили про мету звільнити всю територію держави від окупантів, втім контрнаступ залежатиме від обстановки на Сході та Півдні України, тож конкретні терміни поки уточнюють. "За стратегічним задумом оборони України ми маємо на меті звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися", - зазначив речник відомства Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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У тимчасово окупованому РФ Маріуполі та інших нещодавно окупованих частинах Донеччини також почали видавати російські паспорти, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Сьогодні так звана ДНР дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої ДНР. Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - написав він у Telegram.

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У Білорусі підтвердили постачання зброї Росії. Прем'єр-міністр цієї країни Роман Головченко в ефірі телеканалу "Білорусь-1" заявив, що білоруська зброя затребувана не лише всередині країни, а й "для потреб Російської Федерації". "У нас є спільні програми", - цитує слова глави уряду Білорусі "Інтерфакс".

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Росія використала 60 відсотків запасів високоточної зброї, повідомляють в Головному управлінні військової розвідки міністерства оборони України. "По деяких видах, навіть і більше - 70 відсотків. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", - цитує пресслужба заступника очільника ГУР Вадима Скібіцького. Водночас він наголошує, що у РФ немає можливості швидкого поновлення запасів через недостатні потужності виробництва та санкції, накладені на Росію. Тому у Москві змінили тактику застосування такого озброєння, стверджує українська сторона. "Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об'єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", - наголосив Скібіцький.

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Одеса готується відбивати атаки РФ

Окупація Одеси досі серед пріоритетів Росії, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу 25 травня. "Одеса залишається у пріоритетах ворога омріяною до захоплення, омріяною до окупації, але вона така само омріяна для мирного життя самими одеситами", - зазначила речниця. За її даними, корабельні угруповання ворога переформовуються, посилюються, перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, зокрема і на острові Зміїний. Крім того, у Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки, як каже речниця, РФ уже усвідомлює, що ураження кораблів - "це не химера, це абсолютно можливо". Водночас російські кораблі з ракетами і далі перебувають в акваторії північно-західної частини Чорного моря, що несе загрозу не лише південному регіону, а й усій Україні, додала речниця. Так, ОК "Південь" зафіксувало декілька пусків ракет саме з моря до різних регіонів України.

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У РФ пропонують відкрити порти в Україні в обмін на зняття санкцій

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У МЗС РФ заявили про готовність надати "гуманітарний коридор" для виходу кораблів з українських портів в обмін на зняття санкцій Заходом. "Вирішення продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

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У РФ спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям Запорізької та Херсонської областей України. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін, його опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Документ вносить доповнення до президентського указу від квітня 2019 року, що дозволяє у спрощеному порядку звернутися із заявами про надання громадянства РФ мешканцям непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

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