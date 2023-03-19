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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
КонфликтыУкраина

Зеленский: Ордер МУС на арест Путина - поворотный момент

Даниил Сотников
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 марта.

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На 390-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 20 марта (время московское).

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ЮАР принимает во внимание ордер МУС на арест Владимира Путина и "осознает свои юридические обязательства", заявил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья. На август в ЮАР запланирован 15-й саммит стран БРИКС, куда кроме этой страны и России входят также Китай, Бразилия и Индия. Это будет первая очная встреча лидеров в рамках организации с начала пандемии. Ожидается, что в ней будет участвовать и российский президент. "До саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", - указал Магвенья. По его словам, Южная Африка сохраняет очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении назвал ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, поворотным моментом войны. "Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - заявил Зеленский.

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