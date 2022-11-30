  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский - Маску: Приезжайте и увидите все своими глазами

Олег Соколенко
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 декабря.

https://p.dw.com/p/4K8oW

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий четверга, 1 декабря (время московское).

++01.30++

По оценкам администрации США, в зимний период ход наземных боевых действий в Украине может замедлиться, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий. Об этом на брифинге в среду, 30 ноября, сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия, скорее всего, продолжит наносить ракетные удары по гражданским жизненно важным объектам Украины. Кирби заявил журналистам, что США и их союзники намерены и впредь оказывать помощь Киеву и в восстановлении инфраструктуры, и в укреплении ее противовоздушной обороны.

Зеленский - Маску: Приезжайте в Украину и увидите все своими глазами

++00.25++

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции "DealBook" в Нью-Йорке, пригласил Илона Маска посетить Украину.  "Если вы, - сказал он, обращаясь к Макску, -  хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее завершить".

Таким образом Зеленский прокомментировал резонансные высказывания главы SpaceX и Twitter Илона Маска о перспективе мирных переговоров между РФ и Украиной.

Хроника событий 30 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Почему бундестаг ФРГ решил признать Голодомор геноцидом?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Объявит ли Путин вторую волну мобилизации и что в Монголии ждет уклонистов? DW Новости (25.11.2022)

Объявит ли Путин вторую волну мобилизации и что в Монголии ждет уклонистов? DW Новости (25.11.2022)

В Кремле уверяют, в ответ на курсирующие в СМИ прогнозы, что второй волны мобилизации не планируется. Ранее ряд западных и украинских аналитиков высказали опасение, что Москва готовит почву для следующего, еще более масштабного призыва резервистов на войну в Украину, якобы намеченного на январь 2023 года.
Политика25 ноября 2022 г.30:52 мин.
external

Жертвы пыток в Херсоне: "Мы перестали бояться" (29.11.2022)

Жертвы пыток в Херсоне: "Мы перестали бояться" (29.11.2022)

Виктория и Даниил рассказывают, что во время российской оккупации Херсона провели несколько недель в пыточном подвале. Сейчас, когда город вернулся под контроль Украины, вчерашние пленники вспоминают пережитое и говорят, что теперь им ничего не страшно. Репортаж DW из Херсона.
Конфликты29 ноября 2022 г.03:26 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Мария Колесникова в зале суда (06.09.2021)

Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Права человека6 ч. назад
Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Политика12 ч. назад
Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты21 ч. назад
Киев без электричества

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Экономика и бизнес29 ноября 2022 г.
На встрече министров юстиции стран G7 в Берлине 29 ноября

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Конфликты29 ноября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Военные преступления в Украине. Репарации за войну. DW Шоу

Военные преступления в Украине. Репарации за войну. DW Шоу

Политика29 ноября 2022 г.59:56 мин.
На главную страницу