Зеленский - Маску: Приезжайте и увидите все своими глазами

На 281-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий четверга, 1 декабря (время московское).

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По оценкам администрации США, в зимний период ход наземных боевых действий в Украине может замедлиться, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий. Об этом на брифинге в среду, 30 ноября, сказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия, скорее всего, продолжит наносить ракетные удары по гражданским жизненно важным объектам Украины. Кирби заявил журналистам, что США и их союзники намерены и впредь оказывать помощь Киеву и в восстановлении инфраструктуры, и в укреплении ее противовоздушной обороны.

Зеленский - Маску: Приезжайте в Украину и увидите все своими глазами

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Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции "DealBook" в Нью-Йорке, пригласил Илона Маска посетить Украину. "Если вы, - сказал он, обращаясь к Макску, - хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее завершить".

Таким образом Зеленский прокомментировал резонансные высказывания главы SpaceX и Twitter Илона Маска о перспективе мирных переговоров между РФ и Украиной.

Хроника событий 30 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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