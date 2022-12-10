За сутки россияне более 50 раз обстреляли Херсонскую область

На 290-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий субботы, 10 декабря (время московское).

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В Офисе президента Украины заявили, что на восстановление энергоснабжения Одессы потребуется больше времени, чем обычно. "Прошлой ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. Ситуация остается тяжелой, но контролируемой", - написал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что работы по восстановлению энергообеспечения ведется круглосуточно.

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Роскомнадзор ввел ограничения для проезда по автомобильной части моста через Керченский пролив, связывающий Россию с аннексированным Крымом. С полуночи 11 декабря движение по мосту временно запрещено автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн, движущимся как с грузом, так и порожними, заявило ведомство. Водителям следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой, указывается в заявлении. 7 декабря начали ремонтировать левую сторону автомобильной части Крымского моста, которая в меньшей степени пострадала при взрыве в октябре.

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Российские силы на контролируемых ими территориях Луганской области пытаются ввести военную подготовку детей вместо школьных каникул, заявила областная военная администрация. "В так называемой "ЛНР" вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учащихся 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца", - указывается в заявлении. Кроме того, Луганская ОВА указала на продолжение принудительной интеграции во всех сферах. " В частности, предприниматели так называемой "ЛНР", которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Поощрение исключительно за регистрацию. Соответственно, нужно иметь обновленный пакет документов российского образца", - отмечается в Telegram .

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Война в Украине может перерасти в конфликт между Россией и НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого", - заявил он в интервью норвежскому телеканалу NRK. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.

За сутки россияне более 50 раз обстреляли Херсонскую область

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Служба безопасности Украины (СБУ) в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах на юге Украины разоблачила пособника россиян, ему объявлено подозрение. Им оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, который публично одобрял проведение незаконного референдума по "присоединению" региона в состав РФ, заявила пресс-служба СБУ . По данным спецслужбы, он активировал профиль в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блогеров в поддержку так называемого "референдума" о присоединении украинского региона к РФ

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За минувшие сутки российские силы 51 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram . "Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии. Ранения получили 8 человек. 2 человека погибли", - указал он. В результате обстрелов пострадали жилые кварталы города, больница, магазины и складские помещения, нанесен ущерб объектам инфраструктуры, сообщил Тимошенко. Одновременно россияне обстреливали приграничные территории Сумской области из артиллерии, зафиксировано 48 прилетов снарядов, написал далее замглавы ОПУ. Кроме того, они сбросили с квадрокоптера снаряд на жилой дом и нанесли ракетный удар С-300 в поселке Большая Писаревка.

Хроника событий 10 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 09 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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