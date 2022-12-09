В Одесской области разрушены объекты энергоструктуры

На 290-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий субботы, 10 декабря (время московское).

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Российские дроны-камикадзе в ночь на 10 декабря атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Как сообщает Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Юг". В результате атаки причинены существенные разрушения, без электричества остались тысячи потребителей. Информация о пострадавших пока не поступала. В области продолжается работа спасательных и восстановительных служб.

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Президент РФ Владимир Путин пытается использовать тему переговоров Москвы с Киевом, чтобы ухудшить отношения Украины с ее западными партнерами, а также чтобы дать возможность российским войскам восстановиться и продолжить агрессию. Об этом говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты, однако, считают крайне маловероятным быстрое заключение договоренности о прекращении огня, которая позволила бы войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой. Переговоры о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий потребуют времени, так как Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга касательно условий любой подобной договоренности.

США не против поставок в Украину немецких танков и комплексов ПРО Patriot

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У США нет возражений против поставок в Украину немецких танков Leopard 2 и зенитно-ракетных комплексов ПВО и ПРО Patriot, которые настойчиво просит Киев. Об этом, находясь в Берлине, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. "Наша позиция в обоих случаях неизменна: что делать Германии, решать самой Германии", - сказала она, добавив, что Берлин примет "уместное и правильное для самой Германии решение".

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Украина начала получать энергетическое оборудование от международных партнеров в рамках инициативы "Генераторы надежды". "Города Бельгии передали Украине первую партию генераторов. Из Франции поступило 100 генераторов. Норвегия обеспечивает сейчас генераторами украинских пограничников. Вчера во время встречи с делегацией министров правительства Словакии договорились о поставках около 300 генерирующих средств", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, сейчас с Японией согласовывается пакет помощи, в который войдет оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы, "японские партнеры передадут Украине более 240 генераторов".

Россия ввела пошлины на косметику и бытовую химию из шести стран Запада

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Россия ввела пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметические изделия и товары бытовой химии из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши до конца 2023 года. Соответствующее постановление N2240 утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Это коснулось продукции, по которой имеются отечественные аналоги - шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Порядка 60% от общего объема импорта указанной продукции поставляется в Россию из стран EC, тогда как объемы поставок из шести стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий "нишевый" сегмент брендов, в основном в ценовой категории "премиум", - отметили в ведомстве.

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Германия поставит Украине современные системы ПВО типа Skynex. Об этом сообщает издание Handelsblatt, ссылаясь на информированные источники в Берлине. По данным издания, Германия поставит 2 такие системы общей стоимостью в 182 миллиона евро, причем заплатит за них из своего бюджета. Однако поставка систем может быть осуществлена не раньше 2024 года.

Skynex обеспечивает защиту от воздушной угрозы разных типов - от ракет и дронов до авиации и вертолетов - и является одной из последних разработок концерна Rheinmetall. Усиление ПВО необходимо Киеву, учитывая стратегию России по дистанционному разрушению украинской критической инфраструктуры ударами ракет и дронов.

Страны ЕС заморозили 19 млрд евро на счетах российских компаний и олигархов

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Согласно статистике, которую приводит 9 декабря агентство AFP, страны Евросоюза заморозили 19 миллиардов евро на счетах российских компаний и олигархов в рамках санкций ЕС.

Первое место в списке стран занимает Бельгия, заморозившая 3,5 миллиарда евро, за ней следует Люксембург с 2,5 миллиарда и Германия, заморозившая 2,2 миллиарда евро. Замыкает список Мальта (раздававшая россиянам “золотые паспорта” в обмен на инвестиции). Мальта заморозила около 150 тысяч евро.

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США удалось убедить Марокко осуществить поставки военной помощи Киеву, пишет Le Journal de l’Afrique. Речь идет о запчастях к советским танкам Т-72, в которых остро нуждается Украина. Сообщается, что в армии Марокко имеется несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.

Хроника событий 09 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 09 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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