США готовят пакет военной помощи Киеву на 275 млн долларов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 декабря.

На 289-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 9 декабря (время московское).

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США подготовили для Украины новый пакет военной помощи в размере 275 млн долларов, передает агентство AP. По сведениям агентства, в него войдут 80 тысяч снарядов для гаубиц, боеприпасы для HIMARS, военные автомобили HUMVEE, генераторы, а также системы противодействия дронам и ПВО. Официально о новой помощи Киеву должно быть объявлено в течение 9 декабря.

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В намерении нанести новым пакетом санкций вред ВПК России, Еврокомиссия наложит санкции на 169 организаций, поставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России", пишет Politico со ссылкой на полученные документы.

Помимо прочего, ЕС собирается запретить экспорт в Россию ноутбуков, жестких дисков, фотокамер и объективов. Будет также расширен список санкционных товаров, используемых в авиации и космической отрасли. Ограничения также коснутся двигателей для дронов, химическое и биологическое оборудование, а также средств борьбы с беспорядками.

В отдельном документе оговариваются планы прекратить лицензии на вещание для НТВ, "Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ" и "Первый канал", а также ввести санкции против командующего связанным с ЧВК Вагнера отрядом "Русич" Яна Петровского.

В Украину прибыли 100 генераторов из Франции

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В Украину доставлен груз из Франции - сто генераторов средней мощности, которые должны помочь жителям страны пережить зиму в условиях непрекращающихся обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры. Груз принял заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров. Генераторы были приобретены в рамках проекта Механизма гражданской защиты Европейского Союза (UCPM), сообщило Министерство энергетики Украины.

Ракетный удар по Харькову

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Вечером 8 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по Харькову. Глава Харьковской государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ходе удара 4 человека получили ранения - эта цифра может вырасти. По сообщениям местных жителей, ракетный удар пришелся на ближний пригород. В результате обстрела есть разрушения в частном секторе, некоторые дома охвачены огнем.

Выданные на оккупированных территориях российские паспорта будут недействительны в ЕС

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Совет Европейского Союза опубликовал решение, согласно которому ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на территории захваченных Россией областей Украины, а также в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. С этими документами будет невозможно въехать на территорию ЕС.

"Российские загранпаспорта, выданные на этих территориях, не будут признаваться легальными для получения виз и въезда в шенгенское пространство", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Хроника событий 7 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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