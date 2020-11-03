Выборы в США: Глава МИД ФРГ призвал признать результаты

На всеобщих выборах в США во вторник, 3 ноября, избирают президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий (время мск).

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Соперники на выборах президента США - Джозеф Байден и Дональд Трамп - с разницей в 16 минут опубликовали в Twitter сообщения, в которых по-разному прокомментировали свои предвыборные кампании. Кандидат в президенты от Демократической партии пообещал, что в случае своей победы "будет работать с демократами и республиканцами, будет работать столь же усердно для тех, кто его не поддерживает, так и для тех, кто его поддерживает". Республиканец обратился исключительно к своим сторонникам: "Спасибо от всего сердца. Вы с самого начала были (со мной. - Ред.), и я никогда вас не подведу".

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Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) высказал мнение, что исход голосования на выборах президента станет определяющим для дальнейшей роли США в мире. Германский министр призвал американских политиков признать результаты нынешних выборов. "Безусловно, до последнего момента завоевывать голоса и убеждать избирателей - это часть демократического, однако затем необходимо уважать их выбор", - подчеркнул Мас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Конституция и политические институты США ранее уже "противостояли обрушивавшимся на них штормовым" ударам, "так будет и на этот раз", выразил уверенность Мас.

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На одних из первых открывшихся избирательных участков, в частности, в американских населенных пунктах Диксвилл-Нотч и Миллсфилд (штат Нью-Гэмпшир) голосование началось 3 ноября в 00.01 (08.01 мск). Законодательство штата разрешает общинам с населением менее 100 человек открывать участки уже в полночь. В обоих городках результаты уже подсчитаны. В Миллсфилде 16 из 21 избирателей проголосовали за Дональда Трампа, в Диксвилл-Нотче победил Джозеф Байден - за него проголосовали пять человек, его соперника не поддержал никто. Итоги выборов на данных участках не являются репрезентативными для всей страны.

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