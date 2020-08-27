 Трамп отправил в Висконсин Нацгвардию из-за протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2020

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Мир

Трамп отправил в Висконсин Нацгвардию из-за протестов

В штате Висконсин не утихают антирасистские протесты, начавшиеся после того, как полицейские во время задержания афроамериканца Джейкоба Блейка открыли по нему огонь.

Столкновения протестующих и полицейских в городе Кеноше на антирасистских протестах, начавшихся после стрельбы полицейских по афроамериканцу при его задержании

Столкновения протестующих и полицейских в городе Кеноше

На фоне протестов против расизма и полицейского насилия, вспыхнувших в штате Висконсин после стрельбы полицейских по 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, президент США Дональд Трамп в среду, 26 августа, решил направить туда бойцов Национальной гвардии.

"Сегодня я отправляю сотрудников федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, для восстановления закона и порядка!" - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

"Мы не потерпим мародерства, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах", - заявил ранее Трамп, добавив, что уже связался по телефону с губернатором Висконсина Тони Эверсом и тот согласился принять федеральную помощь для наведения порядка.

Пустая баскетбольная площадка в зале, где должны были проходить матчи плей-офф NBA

Пустая баскетбольная площадка в зале, где должны были проходить матчи плей-офф NBA

В свою очередь Белый дом сообщил, что в Висконсин для подавления беспорядков будут направлены 1000 бойцов Нацгвардии, а министерство юстиции - что направляет в Кеношу более 200 сотрудников ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также службы судебных приставов.

Тем временем в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) объявили, что из-за беспорядков в Висконсине перенесут три матча плей-офф, запланированные на 26 августа.

Протесты в штате Висконсин после стрельбы полицейского по афроамериканцу

23 августа полицейские, отправившиеся на вызов в один из жилых домов в городе Кеноша, произвели несколько выстрелов по Джейкобу Блейку. Тот выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице. Сообщается, что сцена разыгралась на глазах у трех детей Блейка. О причинах стрельбы пока известно очень мало.

24 августа очевидец опубликовал в интернете видеролик, на котором видно, как черный мужчина направляется к водительскому сидению автомобиля. За ним следуют двое полицейских, держащих его под прицелом. После того как мужчина открывает дверь автомобиля и нагибается, один из полицейских хватает его за майку и несколько раз стреляет ему в спину.

В ночь на 27 августа агентство Reuters сообщило, что при обыске машины Блейка не было найдено никакого оружия, кроме ножа.

Протесты в США после гибели Джорджа Флойда

В последние месяцы в США и ряде других стран проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Они начались после того, как в Миннеаполисе в конце мая во время задержания его белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.

Полицейский, около девяти минут душивший Флойда коленом во время задержания, был впоследствии арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Другим трем полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

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    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


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Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины

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Убийство Джорджа Флойда вновь стало свидетельством того, что в США глубоко укоренилась дискриминация афроамериканцев. Америка должна положить этому конец, считает Дженифер Гонсалес.  

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