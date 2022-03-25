 Укргазбанк обещает отдать все наличные рубли сдающимся в плен россиянам | NRS-Import | DW | 28.03.2022

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NRS-Import

Укргазбанк обещает отдать все наличные рубли сдающимся в плен россиянам

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 марта.

Российские рубли

Укргазбанк пообещал выплаты сдающимся в плен российским солдатам

На 33-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий понедельника, 28 марта (время московское).

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Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил о мирном митинге в Энергодаре. Этой акцией жители намерены еще раз продемонстрировать, что "Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы", написал он в Telegram. "Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", - указал далее Геращенко. 

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Крупнейший в России поставщик упаковочного материала для пищевой промышленности Tetra Pak приостанавливает выпуск двухлитровых упаковок для вина и напитков, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты указал, что у Tetra Pak в России осталось сырья меньше чем на месяц, а в компании подтвердили решение сфокусироваться на выпуске упаковок для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания.

Словакия наградила Зеленского премией Дубчека

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Словакия наградила президента Украины Владимира Зеленского государственной премией Александра Дубчека - словацким символом свободы и надежды, написал в Twitter премер-министр этой страны Эдуард Хегер. "Путин решил повторить в Украине то, что Советский Союз сделал в 1968 году в Чехословакии. Он использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии - это неприемлемо", - написал он. 

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Министерство юстиции РФ включило Deutsche Welle в реестр СМИ - иностранных агентов, размещенном на его сайте. 3 февраля российские власти запретили вещание DW в России. В качестве причины был названо ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. 4 февраля офис компании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России.

Укргазбанк пообещал вознаграждение сдающимся в плен российским солдатам

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Руководство Укргазбанка пообещало передать все имеющиеся у банка наличные российские рубли российским военнослужащим, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием. "Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, которую сможет осилить их государство. К тому же вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которую они точно потеряют, как только поднимут оружие в Украине", - говорится в размещенном на странице банка заявлении. При этом выплаты гарантируются только наличными. В заявлении уточняется, что речь идет о суммах по 100 тысяч рублей.

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 марта 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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