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Владимир Зеленский во время одного из видеобращений
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
КонфликтыУкраина

Владимир Зеленский: Перемен на линии фронта нет

Павел Мыльников
58 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 февраля.

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На 364-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 22 февраля (время московское).

Владимир Зеленский: Перемен на линии фронта нет

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушал доклады от командующих. Об этом он сообщил в традиционном видеообращении по итогам дня. По словам Зеленского, особое внимание вызвали доклады по Донецкой и Луганской областям. "Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки - постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери", - сказал он. Жестокими и принципиальными назвал он, в частности, бои на Бахмутском и Лиманском направлениях. "Очень важно, несмотря на все давление, что линия фронта перемен не претерпела", - отметил Зеленский.

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Европейский Союз сожалеет о решении Москвы приостановить выполнение своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, также известный как New START). Это "подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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О планах Белого дома уже на этой неделе объявить о новых санкциях в отношении около 200 физических и юридических лиц РФ сообщило со ссылкой на информированные источники издание The Wall Street Journal. По данным издания, новый пакет штрафных мер коснется руководителей ряда российских регионов, членов семей чиновников, некоторых оборонных компаний и связанных с ними физических лиц, а также технологических фирм и компаний, содействующих обходу санкций.

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

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Во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прогремели несколько взрывов, сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета. Указывается, что прозвучало не менее 11 взрывов, часть из которых, вероятно, результат работы российской ПВО. В горсовете полагают, что попадания были в "местах скопления вражеской силы". Также сообщается о проблемах с энергоснабжением и связью в Центральном и Левобережном районах.

В Финляндии задерживается отправка помощи Украине

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Отправка помощи Украине от Финляндии задержана из-за забастовки, организованной профсоюзом работников автотранспорта AKT, сообщает финская медиакомпания Yle. Речь идет о поставке трех пожарных автомобилей, кареты скорой помощи и оборудования для спасательных операций. Финские власти рассчитывают отправить груз в ближайшие дни. Забастовка портовых работников идет с 15 февраля после того, как профсоюз AKT отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе.

Хроника событий 21 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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