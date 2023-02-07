Верховная рада продлила военное положение до конца мая

На 349-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 7 февраля (время московское).

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Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в стране на 90 суток - до 20 мая. За принятие соответствующих законопроектов проголосовали 348 и 344 депутата при минимально необходимых 226 голосах. В пояснительной записке к проектам отмечается, что они необходимы для принятия адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии России против Украины. С начала войны 24 февраля прошлого года военное положение в Украине продлено уже в шестой раз.

Хроника событий 7 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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