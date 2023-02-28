  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Уничтоженный российский танк под Херсоном
Уничтоженный российский танк под ХерсономФото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыРоссия

США не ждут существенных успехов РФ в Украине в течение года

Даниил Сотников
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 марта.

https://p.dw.com/p/4O5jh

На 371-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 марта (время московское).

++00.05++

Администрация США не видит предпосылок, что Россия в течение ближайшего года сможет захватить крупные участки украинской территории, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, посвященных контролю за военной помощью Вашингтона Киеву.

"Можно будет увидеть, что небольшие куски территории будут переходить от одной стороне другой в грядущие недели и месяцы. Я не думаю, что есть что-то, что указывает на возможность России смести Украину и добиться значительных территориальных приобретений в течение года или около того", - сказал Каль.

Хроника событий 28 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Массовая атака дронов в РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Беспилотник

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Целая серия инцидентов с беспилотными летательными аппаратами зафиксирована на территории России. Путин приостановил участие России в ДСНВ.
Политика40 мин. назад
external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика3 ч. назад26:01 мин.
Украинский дрон UJ-22 Airborne. По сообщениям СМИ, именно такая модель упала в Подмосковье 28 февраля 2023 года

Беспилотники над Россией: что о них известно?

Беспилотники над Россией: что о них известно?

Сразу в ряде регионов РФ 28 февраля были замечены неопознанные летательные аппараты. Действительно ли это дроны ВСУ, и если да, то что это означает для России? Интервью DW с Давидом Гендельманом.
Конфликты5 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Беспилотник

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Политика40 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Жители Молдовы столкнулись с резким подорожанием продуктов питания и энергоресурсов. Фото с акции протеста 16 ноября 2022 года

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политика6 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Политика6 ч. назад59:38 мин.
Социальные магазины под маркой "МериШор" в Молдове

"Раскачать Молдову". Партия "Шор" и "тарифные протесты"

"Раскачать Молдову". Партия "Шор" и "тарифные протесты"

Политика3 ч. назад
Акция протеста в Минске, октябрь 2020 года

Белорусское поколение протеста: кто против Лукашенко

Белорусское поколение протеста: кто против Лукашенко

Общество10 ч. назад
Раздавленная детская игрушка

Инициатива по поиску детей и другие события 369-го дня войны

Инициатива по поиску детей и другие события 369-го дня войны

Политика27 февраля 2023 г.
Табличка с надписью "Площадь В. Зеленского, 1" на башней подбитого российского танка перед посольством РФ в Берлине

Как подбитый российский Т-72 в Берлине стал "танком раздора"

Как подбитый российский Т-72 в Берлине стал "танком раздора"

Конфликты27 февраля 2023 г.
На главную страницу