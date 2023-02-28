США не ждут существенных успехов РФ в Украине в течение года

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 марта.

На 371-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 марта (время московское).

++00.05++

Администрация США не видит предпосылок, что Россия в течение ближайшего года сможет захватить крупные участки украинской территории, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, посвященных контролю за военной помощью Вашингтона Киеву.

"Можно будет увидеть, что небольшие куски территории будут переходить от одной стороне другой в грядущие недели и месяцы. Я не думаю, что есть что-то, что указывает на возможность России смести Украину и добиться значительных территориальных приобретений в течение года или около того", - сказал Каль.

Хроника событий 28 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: