Коронавирус: в России обе прививки получили 6,8 млн человек

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 145 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 123 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 23 апреля (время московское).

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В России обе прививки от COVID-19 получили 6,8 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Первую дозу вакцины получили 11,1 млн россиян. Среди тех, кто проходит вакцинацию, примерно 47% составляют граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. "За весь период произведено 27,9 млн комплектов доз вакцины, 15 млн комплектов уже введены в гражданский оборот", - сообщила далее Голикова.

Для сравнения, в Германии обеими компонентами вакцины от коронавируса до сих пор привиты почти 5,8 млн человек. Первую дозу препарата получили почти 18,5 млн человек.

В Индии - вновь самый высокий в мире прирост заболеваемости

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В Индии за сутки выявлено свыше 332,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что вновь стало самым высоким суточным приростом в мире с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован в Индии накануне - 314,8 тыс. случаев COVID-19.

По данным портала Worldometers, Индия занимает второе место в мире по общему числу случаев заражения за время пандемии (16,2 млн) после США с 32,6 млн случаев. За последние 24 часа количество жертв коронавируса в Индии выросло на 2,2 тыс. смертей до 186,9 тыс.

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В рамках международной гуманитарной программы под эгидой ООН COVAX в Украину доставлена вторая партия вакцины от COVID-19 - 367,2 тыс. доз препарата AstraZeneca-SKBio, произведенного в Южной Корее. В вакцинации смогут принять участие представители ряда приоритетных групп и жители старше 65 лет. На прошлой неделе Украина в рамках COVAX получила 117 тыс. доз вакцин BoiNTech/Pfizer.

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В России за последние сутки выявлено 8840 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 4 744 961. Количество жертв коронавируса выросло на сутки на 398 до 107 501.

В Германии вступают в силу поправки об "аварийном тормозе"

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В Германии c 23 апреля вступают в силу новые поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Они, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза". Речь идет об его применении с 24 апреля в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.

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Федеральная врачебная палата призывает власти Германии максимально ускорить вакцинацию населения. Глава отраслевого объединения Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) раскритиковал тот факт, что "более 5 миллионов доз вакцины хранятся неиспользованными, в то время как каждый день тысячи людей заражаются коронавирусной инфекцией". Он настаивает на том, чтобы резервы, удерживаемые в центрах вакцинации для второй прививки, были использованы как можно быстрее. С учетом ожидаемых объемов поставок вакцины во втором квартале Райнхардт считает такую стратегию оправданной.

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Россия включена в список стран, граждане которых с 25 апреля освобождаются от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби. Обновленный список стран опубликован на сайте Департамента культуры и туризма столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, включая Таджикистан, Узбекистан Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Швейцарию и Японию.

Для поездки в Абу-Даби россиянам необходимо иметь при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не ранее чем за четверо суток. После прилета необходимо сделать еще один тест.

С начала эпидемии общее число заражений коронавирусом в ОАЭ составляет 504 872, 486 920 человек выздоровели, 1565 пациентов скончались.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 27 543 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 245 253 случая заражения. За последние 24 часа скончались 265 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 81 158. Выздоровели более 2,86 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 164 случая заражения (днем ранее - 161,1).

В Токио вернут режим чрезвычайной ситуации

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Правительство Японии вернет режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в столице страны и предстоящей летней Олимпиады Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго. Как сообщил в пятницу министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, режим ЧС продлится с 25 апреля по 11 мая. Но окончательное решение будет утверждено вечером на заседании кризисного штаба.

Ранее режим ЧС действовал в ряде регионов, в том числе в Токио и соседних со столицей префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены в конце марта - начале апреля рост заболеваемости возобновился. Всего с начала эпидемии в Японии число заражения коронавирусом превысило 553 тысяч, более 9,8 тысячи человек скончались.

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В одной из клиник Буэноса-Айреса

В Аргентине зарегистрирован новый максимум числа летальных случаев за сутки: в течение 24 часов от последствий COVID-19 в стране умерли 537 человек. По данным министерства здравоохранения, за сутки подтверждено 27 216 новых случаев заражения, и это один из самых высоких показателей в 2021 году. В общей сложности с начала эпидемии в Аргентине выявлено около 2,8 млн случаев заражения SARS-CoV-2, более 60 000 пациентов скончались, 2,4 млн выздоровели. В стране проживают более 45,5 млн человек.

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В Бразилии за сутки выявлено 45 178 случаев заражения коронавирусом, скончались 2027 пациентов. С начала эпидемии COVID-19 в Бразилиив общей сложности выявлено более 14 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 381 тыс. пациентов, выздоровевшими считаются около 12,7 миллиона человек.

В Бельгии обнаружен первый случай индийского варианта коронавируса

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Так называемый двойной мутант B.1.617 был обнаружен в группе из 20 индийских студентов, которые прибыли в Бельгию на автобусе после приземления в Париже в середине апреля. Симптомы заболевания появились через пять дней после приезда в Алст и Лёвен, где они должны проходить обучение на курсах санитаров. Сейчас вся группа находится на карантине. Выявленный впервые в октябре индийский вариант коронавируса вызывает особое опасение у специалистов, поскольку, судя по всему, он является невидимым для антител, выработанных для борьбы с уже имеющимися вариантами.

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Председатель жюри Московского международного кинофестиваля, открывшегося 22 апреля вечером, филиппинский режиссер Брийанте Мендоса из-за подтвердившегося у него заражения коронавирусом не смог лично присутствовать на церемонии открытия. Мендоса прислал видеообращение, приветствовав всех присутствовавших на церемонии и отметив, что для него большая честь возглавлять жюри фестиваля.

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В Великобритании, по предварительным данным, в общей сложности выявлены 168 случаев тромбозов в связи с вакцинацией шведско-британским препаратом Vaxzevria (AstraZeneca). Из них 32 случая имели летальный исход, причем 10 из них в период между 5 и 14 апреля. Об этом сообщило британское агентство по лекарственным средствам MHRA по итогам оценки данных до 14 апреля.

В 77 из 168 случаев был поставлен диагноз "тромбоз венозных синусов", средний возраст пострадавших составил 47 лет. В остальных случаях, согласно данным агентства, имели место иные серьезные тромбоэмболические осложнения, в частности тромбоцитопения. Здесь средний возраст пострадавших составил 55 лет. Всего первую дозу вакцины от AstraZeneca в Великобритании получили 21,2 миллиона человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 22 апреля >>>

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