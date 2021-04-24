Депутатам бундестага, поддержавшим федеральный локдаун, угрожают убийством

Депутаты бундестага, которые на прошлой неделе проголосовали за принятие спорного Закона о защите населения от инфекционных болезней, единого для всей Германии, получают в свой адрес угрозы. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) предупредило фракции о появлении в Telegram списка депутатов, поддержавших "аварийный тормоз" в борьбе с пандемией, который в отдельных случаях озаглавлен как "Смертный список немецких политиков". Об этом в среду, 28 апреля, сообщает агентство dpa со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо уполномоченной СДПГ по вопросам безопасности Габриеле Кацмарек (Gabriele Katzmarek), адресованное фракции социал-демократов. Об этом письме сообщил также ряд других немецких СМИ.
Кацмарек призвала членов фракции сообщить о получении прямых угроз или подозрительных событиях. Согласно этой информации, BKA проинформировало уполномоченных по безопасности парламентских фракций в качестве меры предосторожности. Ведомство при этом подчеркнуло, что речь идет о посте в соцсети одного человека и из него нельзя делать выводы о повышенной угрозе для депутатов.
В свою очередь министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал со всей серьезностью относиться к подобным угрозам, тем более когда речь идет о депутатах.
За "аварийный тормоз" проголосовали 342 депутата
Бундестаг одобрил "аварийный тормоз" для борьбы с третьей волной эпидемии коронавируса 21 апреля. За внесение соответствующих изменений в Закон о защите населения от инфекционных болезней проголосовали поименно 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.
Ранее документ был принят во втором чтении голосами правящих в ФРГ партий ХДС/ХСС и СДПГ. Депутаты от Свободной демократической партии, Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" проголосовали против, "зеленые" воздержались.
Единые правила для всей ФРГ
Новый закон содержит единые для всей Германии правила, касающиеся ужесточения мер борьбы с коронавирусом ("аварийный тормоз"). Для округов и городов с высоким уровнем инфицирования предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.
Принятию поправок к закону о защите от инфекционных болезней предшествовали ожесточенные дебаты в бундестаге. У здания парламента страны в Берлине собрались более 8000противников коронавирусных ограничений. Полиция запретила их демонстрацию, ссылаясь на нарушение эпидемиологических ограничений. Более 2200 полицейских стали разгонять собравшихся, те вступили в столкновения со стражами порядка.
Закон вступил в силу 24 апреля и будет действовать как минимум до 30 июня. По мнению депутатов, к этому сроку пандемия в значительной степени окажется под контролем благодаря вакцинации населения.
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Автор: Андрей Гурков