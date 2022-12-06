На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 декабря (время московское).

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Глава латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил о причинах отзыва лицензии у телеканала "Дождь". По его словам, это результат трех нарушений, допущенных российскими журналистами за время их вещания из студии в Риге. С 18 июля NEPLP уже дважды штрафовал "Дождь" - за показанную в эфире карту РФ с аннексированным Крымом и обозначение российской армии как "наша армия", что неприемлемо для СМИ с лицензией Латвии, пишет Delfi.lv , ссылаясь на слова Аболиньша. Третьим нарушением стали слова ведущего Алексея Коростелева, которые интерпретированы как призыв помогать российской армии. Кроме того.

Аболиньш заявил, что около месяца назад руководство "Дождя" намеревалось изложить свою позицию на русском языке на заседании NEPLP, не обеспечив надлежащий перевод. По его словам, это показывает, что у телеканала нет четкого понимания латвийских законов.

Украина вернула 60 военных, в том числе защитников Мариуполя

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными в формате "60 на 60". "Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы", - написал он в Telegram. По словам Ермака, среди вернувшихся в Украину - 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - из "Азовстали". "Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", - указал далее глава ОПУ.

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Полиция в Новошахтинске Ростовской области начала розыск мужчины в камуфляже, который обстрелял полицейских из пулемета и ранил одного из них, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД. По данным агентства , стрелявший был дезертиром. Раненый полицейский госпитализирован в среднетяжелом состоянии. Как указывает Telegram-канал "112" , нападение произошло на выезде из города в районе таможенного поста близ границы с Украиной. "Сотрудники проводили мероприятия по розыску пропавшей женщины, когда из лесополосы вышел мужчина в камуфляже и дал очередь из РПК по служебному автомобилю", - указывается далее. В Новошахтинске закрыли детские сады и выезды из города, жителей призвали не выходить на улицу.

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Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил в Telegram , что вернулся из Донецкой области в РФ. "Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО именуют некими "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому", - написал он. Гиркин сообщил, что несколько раз бывал в Донецке, а также в районе Сватово, где "чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности нач.штаба батальона". В конце ноября он выяснил, что никак не числится в штатах "N-ского полка" и обвинил его "командование" в махинациях. В октябре в Украине предлагали вознаграждение за взятие Гиркина в плен.

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5 декабря российские силы убили трех мирных украинцев, еще 16 человек в результате российских атак получили ранения, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. При этом жертвами ВС РФ за минувшие сутки стали два человека в Запорожской области и один - в Харьковской. Больше всего раненых - 9 - зафиксировано в Донецкой области. Кроме того, сообщается о четырех получивших ранения в Запорожской области, двух - в Одесской и одном - в Херсонской.

Украина вернула тела 49 погибших защитников

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Украина вернула тела еще 49 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий . "Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", - заявил уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

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Правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила, что "глубоко сожалеет" о решении латвийского регулятора лишить лицензии базировавшийся в этой стране телеканал "Дождь". "Хотя нарушения, в которых его обвиняют, заслуживают критики, это серьезный удар по свободе информации", - написали правозащитники в Twitter .

Зеленский приехал к украинским военнослужащим в Донбассе

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В России принимаются дополнительные меры по защите объектов важной инфраструктуры на юге страны после ударов по аэродромам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс", - указал он.

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В день Вооруженных сил Украины президент страны Владимир Зеленский посетил позиции украинских подразделений в Донбассе и записал поздравление у знака въезда в Славянск Донецкой области. "Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, цена выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным, - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит, наша свобода, ваша несокрушимость, а значит - наша независимость", - заявил Зеленский.

Хроника событий 6 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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