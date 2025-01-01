Украина в МУС: чего реалистично ожидать от вступления

1 января 2025 года Украина приобретает полноправное членство в Международном уголовном суде. Какие преимущества ей это дает в правовом смысле и что это означает для России и российских военных преступников?

C 1 января Украина становится полноправным членом Международного уголовного суда (МУС), ратифицировав перед этим Римский статут. В юрисдикцию МУС входят самые тяжкие международные преступления, такие как геноцид, преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности.

Права и обязанности Украины в МУС

На практике членство Украины означает, что теперь она сможет голосовать на выборах судей и других выборных должностей в МУС, выдвигать своих кандидатов на должности судей и прокуроров, влиять на бюджет суда и его распределение, в том числе и на то, сколько ресурсов выделяется на его работу в самой стране.

Украина получит и другие важные права, например возможность передавать прокурору для расследования ситуации, связанные с совершением преступлений, отметил исследователь Института права международного мира и безопасности Кельнского университета Глеб Богуш, общаясь с DW.

К примеру, осенью такой возможностью воспользовалась Литва, передав для расследования ситуацию, связанную с преступлениями режима Лукашенко в Беларуси (которая не является членом МУС), имеющими последствия в Литве: речь идет о депортациях и преследовании - преступлениях против человечности.

Следующим шагом может быть уже полномасштабное расследование МУС, написала у себя в соцсетях правозащитница из организации-лауреата Нобелевской премии мира "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

С другой стороны, у Киева появятся и новые обязанности, которые предусматривают всеобъемлющее взаимодействие с МУС. "Украина должна будет сотрудничать с судом в полной мере по всем ситуациям, выполнять все его решения, - подчеркивает Глеб Богуш. - Например, ордеры на арест руководства Израиля, что может создать политические сложности в отношениях с США, перешедших к резкой конфронтации с судом, даже не дожидаясь смены администрации в Белом доме".

Обозреватели ожидают, что Вашингтон, который не является участником МУС, введет против суда санкции после выданных им ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта наряду с главарями террористической группировки ХАМАС. Такой шаг со стороны США может усложнить расследования суда, в том числе и преступлений, совершенных в Украине, считает Александра Матвийчук.

Долгий путь Украины к членству в МУС

Участие в МУС - это одно из условий для вступления Украины в Европейский Союз, прописанных еще в соглашении об ассоциации с ЕС от 2014 года. Теперь все члены и кандидаты в члены Евросоюза (кроме Турции) подписали и ратифицировали Римский статут, на основе которого был создан Международный уголовный суд.

Несмотря на то, что Римский статут был подписан украинской стороной в еще более далеком 2000 году, на его ратификацию ушло 24 года. Тогда, как объясняют эксперты, второй президент Украины Леонид Кучма поставил свою подпись под давлением международного сообщества, а потом испугался, что этот инструмент смогут использовать против него самого - например, в случае подавления протестов.

Владимир Яворский Фото: Privat

"Поэтому тогда он обратился в Конституционный суд и получил от него решение, что Римский статут противоречит украинскому законодательству, - рассказывал ранее в интервью DW Владимир Яворский из "Центра гражданских свобод". - Это было абсолютно политическое решение, странное с правовой точки зрения".

Только в 2016 году в Конституцию Украины внесли изменения, которые позволили ратификацию Римского статута, причем в силу они вступили еще через три года.

В конце концов 21 августа 2024 года Верховная рада Украины ратифицировала Римский статут. 25 октября Генеральному секретарю ООН была передана соответствующая ратификационная грамота. Именно от этой даты и пошел обратный отсчет до приобретения Украиной членства в МУС: согласно правилам суда, членство официально начинается в первый день месяца после 60 дней с момента подачи ратификационной грамоты, в случае Украины - это 1 января 2025 года.

Что означает членство Украины в МУС для России?

Юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на территории Украины, Киев на особых основаниях и так признает с ноября 2013 года. Но, как объясняли ранее в Офисе президента Владимира Зеленского, который инициировал закон о ратификации, членство в МУС обеспечит более эффективное привлечение к ответственности граждан РФ - военных или других должностных лиц - за преступления, совершенные на территории Украины во время российской военной агрессии.

Сейчас МУС расследует два крупных уголовных дела о военных преступлениях в Украине. "Но я знаю, что будут еще, - говорит Владимир Яворский, - потому что МУС дополнительно расследует много эпизодов. То есть суд точно на этом не остановится". По его мнению, членство Украины в МУС ускорит эти расследования.

Глеб Богуш Фото: DW

На юрисдикцию суда в отношении России в ее войне против Украины членство последней в МУС не влияет, поскольку преступления совершались и совершаются на территории Украины, объясняет Глеб Богуш. "К сожалению, не изменит это событие и ситуацию с преступлением агрессии, которое по-прежнему находится вне юрисдикции МУС в ситуации агрессии Россиии против Украины", - отмечает эксперт. Причина в том, что Россия с 2016 года не признает юрисдикцию этого суда.

В то же время Богуш считает, что членство в МУС усиливает позицию Киева в борьбе за создание специального трибунала по преступлению агрессии, за которое в мировой практике ответственным считается высшее руководство страны. "Этот процесс идет медленно, но в последнее время наметилась динамика, связанная с реализацией этой инициативы в рамках договора Украины с Советом Европы с возможным присоединением других государств, не являющихся членами этой организации", - сообщил юрист.

Для России, по его мнению, правовая ситуация не меняется. Преступления, совершаемые и совершенные российскими должностными лицами и военнослужащими на территории Украины, в том числе планируемые, организуемые и частично осуществляемые в самой России с последствиями для Украины, и так подпадают под юрисдикцию МУС, который уже выдал шесть ордеров на арест российских должностных лиц, включая президента Владимира Путина.

При этом Богуш считает, что усиливается "моральная позиция Украины", поскольку ее членство в МУС лишает российские власти "их любимого аргумента о "двойных стандартах": "Дескать, Украина использует суд, не становясь его участницей, опасаясь нести ответственность за собственные преступления".

Семилетний иммунитет для украинцев - спорное преимущество

По мнению Богуша, позиция Украины была бы еще сильнее, если бы не ее декларация об отсрочке по статье "военные преступления". Дело в том, что принятый Верховной радой закон предусматривает, что украинские граждане получают иммунитет на преследование за потенциальные подобные действия в течение семи лет. То есть Украина ратифицировала Римский статут с заявлением, согласно которому МУС не будет иметь юрисдикции по этой статье в отношении граждан Украины до 2031 года.

Владимир Яворский тоже считает, что "это вопрос политики двойных стандартов". "Ведь мы не можем требовать от России не совершать международные преступления, а сами фактически говорить, что украинские военные могут их совершать", - отметил он.

Правозащитник пояснил, что украинские политики пошли на этот компромисс не потому, что от ратификации Римского статута исходит какая-то реальная угроза, а "чтобы устранить страшилки военных". Эксперты расценивают этот шаг Киева в первую очередь как управление восприятием рисков военнослужащими и сотрудниками служб безопасности на фоне войны.

Яворский напомнил, что МУС с 2015 года имеет право расследовать любые действия, в том числе и украинских военных, но до сих пор не выдвинул против них никаких обвинений.

"К сожалению, это исключение дает кремлевской пропаганде основания для утверждений о том, что Украине "есть что скрывать" и она лишь использует МУС как инструмент в войне против России. Впрочем, пока неясно, как сам суд будет истолковывать эту декларацию, и есть надежда, что украинские власти сами откажутся со временем от этой сомнительной привилегии", - сказал Глеб Богуш.

Однако эксперты отмечают, что это не первый случай в истории МУС, когда страны применяли такой иммунитет к своим гражданам.

Чего реалистично ожидать от МУС?

Между тем МУС пообещал начать расследование по третьему приоритетному направлению, кроме уже имеющихся двух, которыми являются преступления против детей и нападения на гражданских лиц и критически важную инфраструктуру. По прогнозу Александры Матвийчук, следующее дело суда может коснуться преступлений против человечности, совершенных россиянами в местах содержания под стражей: незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований, убийств военнопленных и незаконно задержанных гражданских лиц.

Александра Матвийчук Фото: Amanda Andrade-Rhoades/AP Photo/picture alliance

Однако эксперты предупреждают, что в рамках этих дел задержания и дальнейшие судебные процессы над подозреваемыми вряд ли состоятся в ближайшее время. Ведь сейчас 27 ордеров МУС на арест не выполнены, как отмечается в последнем годовом отчете Офиса прокурора Международного уголовного суда. И это только те, о которых известно публично. Впрочем, ордеры на арест могут удерживать подозреваемых от поездок в страны-члены суда. "Действительно, ордер на арест, выданный МУС, может быть причиной, по которой Путин до сих пор воздерживался от поездок, например, в Южную Африку, Мексику и Бразилию, - пишет некоммерческое юридическое издание Lawfare, - хотя это не помешало его поездке в Монголию".

Не арестовав Путина на своей территории и не передав его суду, Монголия не выполнила запрос суда о сотрудничестве. Это не осталось без реакции: Палата предварительного производства МУС передала этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников, но Монголия в ответ попросила разрешения на апелляцию, ссылаясь на вопрос обычного права, которое шире, чем Римский статут. В связи с этим эпизодом эксперты, называя МУС "великаном без конечностей", советуют ему основательно пересмотреть способы взаимодействия с государствами для обеспечения их сотрудничества, чтобы не подорвать его стремление к глобальному авторитету.

"Подытоживая, можно сказать, что нынешняя добавленная стоимость МУС и его ордеров на арест заключается скорее в поддержке морального духа Украины и использовании международного права как показателя легитимности, в частности как средства изоляции России на международной арене и привлечения поддержки в пользу Украины", - пишут украинские юристы в издании Lawfare.