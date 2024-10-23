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ЕП напомнил России: убийство пленных - военное преступление

Виктория Власенко
23 октября 2024 г.

Евродепутаты шокированы информацией о пытках и убийствах украинских военнопленных российской армией. В ходе дебатов они напомнили властям РФ об ответственности за эти военные преступления, которая непременно наступит.

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У прокуроров, расследующих военные преступления РФ в Украине, все больше работы
У прокуроров, расследующих военные преступления РФ в Украине, все больше работыФото: imago images/NurPhoto

Украинские военные, находящиеся в плену РФ, систематически подвергаются пыткам: от жесткого избиения и психологических унижений до пыток электротоком и изнасилований. На сегодняшний день известно о по меньшей мере 177 украинских военных, погибших в заключении, а международные организации, в частности Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, подтверждают случаи казней российскими силами украинских военнопленных. Эти факты были озвучены во время дебатов "Продолжающиеся военные преступления Российской Федерации, а именно убийства украинских военнопленных", состоявшихся в среду, 23 октября, в Европарламенте.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными не имеет оправданий и должно быть немедленно прекращено. Казни военнопленных, совершаемые россиянами, и пытки в плену - примеры того, как Кремль попирает международное право в целом и международное гуманитарное право в частности", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, принявший участие в дебатах. Он также подчеркнул, что умышленные казни и пытки военнопленных считаются военными преступлениями в соответствии с Римским уставом. Еврокомиссар заверил, что ЕС поддерживает усилия Украины и Международного уголовного суда по расследованию и привлечению к ответственности всех виновных в совершении "ужасных преступлений против украинских военнопленных".

Латвийский евродепутат от Европейской народной партии Сандра Калниете
Сандра КалниетеФото: Europäische Union

"Имена преступников известны. Они предстанут перед судом"

"Есть ли еще хотя бы один акт жестокости, который не совершили бы путинские военные против украинских военнопленных? Это уже привычная практика - морить заключенного голодом или не позволять ему контактировать с родными. Но есть еще более страшные преступления", - отметила латвийский евродепутат от Европейской народной партии Сандра Калниете. По ее словам, "русские могут отрезать голову пленному и хвастаться этим в социальных сетях". "Однако если Путин думает, что таким образом он запугает украинцев, то ошибается, потому что мы уже убедились в мужестве украинской нации", - подчеркнула евродепутат.

Она заявила, что имена тех, кто совершает эти жестокие преступления, известны, так же, как и имена "пропагандистов режима, которые их прославляют". "Все они предстанут перед судом", - заверила Калниете. Евродепутат призвала партнеров Украины снять ограничения на удары западным оружием вглубь территории России.

Сексуальное насилие, пытки электрическим током, лишение сна, еды, медицинской помощи и связи с внешним миром - это стандартные методы пыток, к которым прибегает Россия в отношении тысяч украинских военнопленных, сказал в своем выступлении немецкий евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky). По его словам, "смерть в таких условиях - тоже убийство". "До того, как мы призовем освободить украинских военнопленных, нам прежде нужно помочь им выжить, применив для этого все наши связи и возможности", - призвал Лагодинский.

Немецкий евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский
Сергей ЛагодинскийФото: Alain Rolland/EP

Евродепутат: военные преступления РФ не должны быть забыты

Россия убивает военнопленных, потому что это была привычная практика в СССР, и эта "варварская природа российского империализма знакома Восточной Европе уже на протяжении столетий", заявил польский евродепутат от новой крайне правой политической группы "Патриоты за Европу" Томаш Бучек. "К сожалению, политики Западной Европы имеют наивное представление о России. Так как нет России, которая уважает человеческую жизнь или другие ценности цивилизованного мира. Россия не понимает язык резолюций или международных конвенций, на котором вы хотите с ней говорить", - пояснил политик.

Последний отчет ООН по ситуации в Украине "еще раз наглядно показал для всех жестокость РФ и ее пренебрежение правами человека и Женевскими конвенциями", отметил депутат-консерватор из Польши Адам Белан. "Буча и другие многочисленные преступления путинской преступной машины не должны выветриться из нашей памяти, потому что они снова повторятся в Украине или в ЕС", - предостерег евродепутат.

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