МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд выдал ордера на арест экс-министра обороны и начальника Генштаба РФ. Обоих подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Вторая досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Сообщение об этом появилось на сайте суда во вторник, 25 июня.

Ордера выданы "в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям, совершенным как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года", сообщается в пресс-релизе суда.

Шойгу и Герасимов предположительно несут ответственность за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также преступления против человечности в виде бесчеловечных действий, перечислил МУС.

Суд решил раскрыть содержание ордеров

"Имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления за совершение деяний совместно и/или через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", - говорится в пресс-релизе.

К таким преступлениям Международный уголовный суд, в частности, отнес ракетные удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре и другим гражданским объектам. В сообщении подчеркивается, что содержание подобных ордеров обычно остается секретным в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако, учитывая, что подобные атаки со стороны России продолжаются, суд счел, что "осведомленность общественности об ордерах на арест может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений".

Ордер МУС на арест Путина

Президент России Владимир Путин в мае отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны. Его места занял экономист Андрей Белоусов.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Главу российского государства, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову заподозрили в "незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины" в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.