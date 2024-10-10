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В Украине принят закон о ратификации Римского статута МУС

Сергей Ромашенко
10 октября 2024 г.

Верховная рада внесла изменения в УК и УПК Украины для гармонизации законодательства с Римским статутом Международного уголовного суда. Закон вступит в силу после его подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады УкраиныФото: Imago/P. Seyfferth

Верховная рада Украины в среду, 9 октября, внесла изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы для гармонизации законодательства страны с Римским статутом Международного уголовного суда (МУС). После того как закон будет подписан президентом Владимиром Зеленским, он вступит в силу. Одновременно в силу вступит и собственно закон о ратификации Римского статута.

Принятый Верховной радой документ вводит в законодательство Украины понятие "преступление против человечности". До сих пор все деяния, имеющие признаки военных преступлений, квалифицировались в Украине как нарушение законов и обычаев войны.

Под определение "преступления против человечности" подпадают преследование гражданского населения по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, половым или другим недопустимым по международному праву признакам дискриминации; депортации или насильственное выселение гражданского населения; изнасилования и другие виды сексуального насилия; взятие в рабство и торговля людьми; похищения; незаконное лишение свободы; пытки и жестокое обращение. За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срокоот 7 до 15 лет.

Ужесточение наказаний

Преступления апартеида, систематическое истребление и убийство гражданских лиц будут наказываться лишением свободы на 10-15 лет либо пожизненно. Усиливается и ответственность за ведение агрессивной войны - вплоть до пожизненного лишения свободы (ранее максимальное наказание составляло до 15 лет), а также за "планирование преступления агрессии" (было 7-12 лет тюрьмы, стало 10-15 лет).

Уголовный кодекс страны дополнен нормой, согласно которой не проживающие постоянно в Украине иностранцы или лица без гражданства, которые совершили за пределами Украины акты развязывания агрессивной войны или геноцида, военные преступления, применили оружие массового уничтожения, подлежат в Украине уголовной ответственности, если они находятся на территории Украины и не могут быть переданы иностранному государству или международному судебному учреждению.

"Это формулировки, идентичные формулировкам Римского статута, - все, что в нем признается преступлением, одновременно должно признаваться преступлением и в УК Украины, - пояснил The Insider адвокат Илья Новиков. - Общий смысл нового закона - больше международный формально-символический, это часть ратификационного процесса. Разница будет только для тех - скорее всего, очень немногих, - кого по этим новым статьям будут судить в Украине. И то не во всех случаях - большинство из них могли быть осуждены на максимальных срок и по старой редакции УК по совокупности преступлений".

Ордера на арест российских руководителей

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Многие страны, в том числе союзники России, признают это решение. К примеру, Конституционный суд Армении счел законным признание юрисдикции МУС в стране. Российские власти отказываются признавать законность решения Международного уголовного суда, а Следственный комитет РФ даже возбудил уголовное дело против прокурора МУС.

В марте 2024 года МУС выписал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. В июне судьи МУС выдали ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

 

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