МУС в Гааге просят начать расследование против Лукашенко

Правительство Литвы официально передало прокурору Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы для расследования преступлений режима Александра Лукашенко, совершенных против белорусов. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 30 сентября, на сайте литовского министерства юстиции .

Правитель Беларуси Александр Лукашенко и другие представители военно-политического руководства страны "развернули кампанию против гражданского населения Беларуси, включающую в себя произвольные задержания и судебные преследования, убийства, сексуальное насилие, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение", говорится в документе.

"Есть резонные основания полагать, что с 1 мая 2020 года и по сей день против гражданского населения Беларуси совершались преступления против человечности, включая депортации, преследования и другие бесчеловечные действия, по указанию высокопоставленных белорусских политиков и военных", - подчеркнули в Вильнюсе. Власти балтийской страны также указали на то, что элементы этих правонарушений были совершены белорусским режимом на территории Литвы, в результате чего подобные преступления подпадают под юрисдикцию МУС.

Тихановская: Обращение Литвы в МУС дает надежду жертвам репрессий

Решение Литвы обратиться в МУС приветствовали в белорусской оппозиции. "Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом в рамках Римского статута и обратилась в Международный уголовный суд, чтобы расследовать преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. (...) Для сотен тысяч потерпевших, для всех жертв репрессий это дает надежду", - заявила лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

Как сообщается, материалы для расследования были собраны представителями белорусской оппозиции и переданы литовской стороне. Кроме того, литовский Минюст собрал свидетельства неправительственных организаций и других инициативных платформ о преступлениях режима Лукашенко.

Преследования участников протестов 2020 года в Беларуси

В Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года, начались массовые акции протеста. Их участники требовали провести новые, честные выборы и освободить политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти 7000 человек, как минимум двое погибли.

Впоследствии многие из белорусов, задержанных во время протестов, рассказывали о пытках и бесчеловечных условиях содержания в СИЗО. В 2020 году 680 человек подали заявления в белорусский Следственный комитет по факту противоправных действий силовиков. Спустя год пресс-служба СК РБ выступила с заявлением, что ни одного уголовного дела возбуждено не будет "в связи с отсутствием состава преступления".