  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Права человекаБеларусь

МУС в Гааге просят начать расследование против Лукашенко

Лиза Ламбрехт
30 сентября 2024 г.

Власти Литвы обратились в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать преступления режима Лукашенко в отношении белорусов.

https://p.dw.com/p/4lFeX
Здание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в ГаагеФото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

Правительство Литвы официально передало прокурору Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы для расследования преступлений режима Александра Лукашенко, совершенных против белорусов. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 30 сентября, на сайте литовского министерства юстиции.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко и другие представители военно-политического руководства страны "развернули кампанию против гражданского населения Беларуси, включающую в себя произвольные задержания и судебные преследования, убийства, сексуальное насилие, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение", говорится в документе.

"Есть резонные основания полагать, что с 1 мая 2020 года и по сей день против гражданского населения Беларуси совершались преступления против человечности, включая депортации, преследования и другие бесчеловечные действия, по указанию высокопоставленных белорусских политиков и военных", - подчеркнули в Вильнюсе. Власти балтийской страны также указали на то, что элементы этих правонарушений были совершены белорусским режимом на территории Литвы, в результате чего подобные преступления подпадают под юрисдикцию МУС.

Тихановская: Обращение Литвы в МУС дает надежду жертвам репрессий

Решение Литвы обратиться в МУС приветствовали в белорусской оппозиции. "Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом в рамках Римского статута и обратилась в Международный уголовный суд, чтобы расследовать преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. (...) Для сотен тысяч потерпевших, для всех жертв репрессий это дает надежду", - заявила лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

Как сообщается, материалы для расследования были собраны представителями белорусской оппозиции и переданы литовской стороне. Кроме того, литовский Минюст собрал свидетельства неправительственных организаций и других инициативных платформ о преступлениях режима Лукашенко.

Преследования участников протестов 2020 года в Беларуси

В Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года, начались массовые акции протеста. Их участники требовали провести новые, честные выборы и освободить политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти 7000 человек, как минимум двое погибли.

Впоследствии многие из белорусов, задержанных во время протестов,  рассказывали о пытках и бесчеловечных условиях содержания в СИЗО. В 2020 году 680 человек подали заявления в белорусский Следственный комитет по факту противоправных действий силовиков. Спустя год пресс-служба СК РБ выступила с заявлением, что ни одного уголовного дела возбуждено не будет "в связи с отсутствием состава преступления".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Политзаключенные в Беларуси

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

После президентской кампании 2020 года, вызвавшей массовые протесты, в Беларуси появилось рекордное число тех, кто оказался за решеткой по политическим мотивам. Кто эти люди - в фотогалерее DW.
Права человека22 января 2021 г.15 фото
Евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман (справа) и участники акции в Брюсселе

В Брюсселе потребовали освободить узников режима Лукашенко

В Брюсселе потребовали освободить узников режима Лукашенко

Евродепутаты, правозащитники и активисты передали в посольство Беларуси в Брюсселе петицию с 82 тысячами подписей, призывающую освободить политзаключенных. Акцию приурочили ко дню рождения Алеся Беляцкого.
Права человека25 сентября 2024 г.
Татьяна Хомич с портретом Марии Колесниковой

Сестра Марии Колесниковой: "Машу периодически доставляют в медчасть"

Сестра Марии Колесниковой: "Машу периодически доставляют в медчасть"

Сестра Марии Колесниковой рассказала, откуда информация о ней, на что надеются родственники и как сейчас можно бороться за освобождение политзаключенных.
Политика13 сентября 2024 г.
Показать еще